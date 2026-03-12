Naresh Mhaske : सुज्ञ जनतेने काँग्रेस आणि आघाडीला धुळ चारली; नरेश म्हस्के यांचे विरोधकांवर टीकास्त्र

ठाणे - काँग्रेस सरकारच्या काळात रोज नवनविन घोटाळे उघडकीस येत होते. मात्र सुज्ञ जनतेने देशात आणि राज्यात काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीला धुळ चारली असल्याची टीका शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.तसेच २०१४ पूर्वी देशासमोर मोठमोठ्या प्रश्नांचे, समस्यांचे डोंगर उभे होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशाला विकासाच्या शिखरावर नेले. आज जगात आपला देश चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास येत असल्याचे देखील म्हस्के यांनी सांगितले..नवी दिल्ली येथे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून 2025- 26 सालातील अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पुरक अनुदानाच्या मागणीच्या विषयावर बोलतांना शिवसेना पक्षातर्फे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत पक्षाची भूमिका मांडली. याच वेळी त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र देखील सोडले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ पासून देशाच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत आहे. विकासाची गंगा आज देशात वाहत असून शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना संसदीय दलाचे नेते डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या वतीने शिवसेनेतर्फे खासदार नरेश म्हस्के यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे कौतुक केले..अर्थसंकल्पात शेतकारी आणि सर्वसामान्य जनेतच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद केली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समन्वय साधत विकासकामांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यांना संकटकालीन परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत अनुसूचित जातीसाठी १३ हजार ६४१ कोटींची तर अनुसूचित जातीसाठी १० हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद केली असून निश्चितच ही उल्लेखनीय बाब असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. नरेंद्र मोदी सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा दिला आहे..तर युनोस्कोच्या माध्यामातून राज्यातील 12 गड - किल्ले यांना जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत. यामुळे आज राज्याचा इतिहास, वैभव जागतिक नकाशावर आले आहे, ही गौरवाची बाब असून खासदार नरेश म्हस्के यांनी याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले.दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या 10 वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी 4 कोटी पक्की घरे बांधली. जलजीवन मिशन अंतर्गत 5 वर्षांत 12.5 कोटी नवीन घरांना पाईप लाईनच्या माध्यामातून स्वच्छ पाणी पुरवठा केला गेला. उज्ज्वला योजने अंतर्गत आतापर्यंत 10 कोटी पेक्षा अधिक कुटुंबांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले गेले आहेत..डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून 6.75 लाख कोटी रुपयांची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा केली गेली आहे. देशात 2025 मध्ये 1 हजार किलो मिटरचे नेटवर्क टाकण्यात आले असून माझ्या ठाणे लोकसभा क्षेत्राचाही यात समावेश आहे. आज ठाणे-मुंबई हे मेट्रोने जोडले जात असून नागरिकांचा प्रवास सुसह्य होणार आहे.आज देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा मजबूत असल्याने नक्षलवादी आणि दहशतवाद्यांचा बिमोड झाला आहे. 2027 सालापर्यंत भारत देश हा विकसीत देश म्हणून नावाला येईल यात तिळमात्र शंका नसल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.