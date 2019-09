मानधनासाठी पाणलोट सचिवांचे मोखाड्यात उपोषण

मोखाडा ः मोखाडा तालुक्‍यातील १३ पाणलोट सचिवांचे २०१६ मध्ये केलेल्या कामाचे मानधन न मिळाल्यामुळे त्यांनी सोमवारपासून (ता.२३) खोडाळा मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मोखाडा तालुक्‍यात १३ गावांमधून पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे; परंतु येथे कार्यरत असलेल्या सचिवांना मानधन अदा करण्याबाबत अतिविलंब झाल्याने सचिवांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. या संदर्भात जूनमध्येही उपोषण करण्यात आले होते; परंतु त्या वेळी कृषी अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीर बोळवण केली. १५ दिवसांत कार्यवाहीचे आश्‍वासन देऊनही काहीच अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले असल्याचे उपोषणकर्त्यानी सांगितले. दरम्यान, उपोषणाच्या ठिकाणी कोणत्याही संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप लक्ष दिलेले नाही. तसेच उपोषणाला बसलेल्या कोणाही सचिवांच्या आरोग्याची साधी देखभालही करण्यात आली नाही. त्यामुळे उपोषण मोडीत काढण्याची पद्धतशीर खेळी खेळली जात आहे, असा आरोप सचिवांनी केला आहे. दरम्यान, याबाबत तालुका कृषी अधिकारी बालाजी सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण जिल्हा कार्यालयात बैठकीमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Demand for payment Water Secretar on strike in Mokhada near Palghar