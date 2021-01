हॉटेलांना रात्रसंचारबंदीतून वगळा; हॉटेल संघटनांची शरद पवार यांच्याकडे मागणी

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रात लागू करण्यात आलेल्या रात्रीच्या संचारबंदीतून हॉटेल व्यावसायिकांना वगळावे, अशी मागणी हॉटेल संघटनांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. हॉटेल व्यावसायिकांच्या आहार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच पवार यांची भेट घेतली. त्यावेळी शिष्टमंडळाने आपल्या विविध मागण्या पवार यांच्यासमोर मांडल्या. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा गेल्या सात महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे हॉटेल उद्योगाचे कंबरडे मोडले आहे. या उद्योगाला पुन्हा समर्थपणे उभे राहण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबत आम्ही चर्चा केली. रात्रीच्या संचारबंदीतून हॉटेलांना वगळावे किंवा निदान वेळेची मर्यादा तरी वाढवावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सरकारने ज्याप्रमाणे परवाना शुल्कातून हॉटेलचालकांना सवलत दिली आहे, तसेच अन्य उपाय योजून हॉटेलचालकांना दिलासा द्यावा, अशीही विनंती यावेळी करण्यात आल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. Demand from Sharad Pawar to exempt hotels from night curfew -------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

