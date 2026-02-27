मुंबई

Mokhada News : पाण्यासाठी पाण्याच्या टाकीखाली आदिवासींचे आंदोलन

पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यात जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा ऊडाला आहे. येथील आदिवासींना फेब्रुवारी महिन्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा - पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यात जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा ऊडाला आहे. येथील आदिवासींना फेब्रुवारी महिन्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मागणी करूनही सरकारकडुन पाणी मिळत नसल्याने, सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील महिलांनी, पाण्यासाठी वाघ्याचीवाडी येथील पाण्याच्या टाकीखाली एक दिवसीय जन आंदोलन केले आहे.

