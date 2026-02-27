Mokhada News : पाण्यासाठी पाण्याच्या टाकीखाली आदिवासींचे आंदोलन

मोखाडा - पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यात जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा ऊडाला आहे. येथील आदिवासींना फेब्रुवारी महिन्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मागणी करूनही सरकारकडुन पाणी मिळत नसल्याने, सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील महिलांनी, पाण्यासाठी वाघ्याचीवाडी येथील पाण्याच्या टाकीखाली एक दिवसीय जन आंदोलन केले आहे. .सरकारच्या कुचकामी आणि आर्थिक टंचाईमुळे राज्यात जलजीवन मिशनची कामे रखडली आहेत. त्याचा फटका पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आदिवासी मोखाडा तालुक्याला बसला आहे.तालुक्यातील सायदे- जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील हट्टीपाडा आणि अंधेरवाडी येथे पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने, टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याची मागणी येथील ग्रामपंचायतीने 16 फेब्रुवारीला तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली..मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या पाईपलाईन मधील वॉलमधुन पाणी घेण्यास कंत्राटदाराच्पा मजुरांनी विरोध केला. त्यामुळे येथील आदिवासी महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत फिरावे लागले आहे.मात्र, दहा दिवस ऊलटुनही येथे प्रशासनाने टँकरद्वारे पुरवठा केला नाही. त्यामुळे आदिवासी महिलांनी वाघ्याचीवाडी येथील जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत बांधलेल्या पाण्याच्या टाकीखाली आंदोलन केले आहे..या आंदोलनामुळे प्रशासनाची पाचावर धारण झाली आहे. आंदोलनास जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता कुणाल पवार सामोरे गेले, त्यांनी संबंधित नळयोजना 30 मार्चपर्यंत पुर्ण करण्याचे तसेच आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने, येथील आदिवासी महिलांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.