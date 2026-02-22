मुंबई

Maharashtra Budget 2026: अजित पवारांनी अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती, पण दुर्दैवाने ही जबाबदारी माझ्यावर आली - देवेंद्र फडणवीस

Maharashtra Budget 2026: Ajit Pawar’s Record Streak Ends, Devendra Fadnavis to Present on March 6 : अजित पवार यांचा बारावा अर्थसंकल्प सादर होणार नाही; ६ मार्चला देवेंद्र फडणवीस मांडणार महाराष्ट्राचा बजेट, लाडकी बहीण योजनेवरही मोठा खुलासा
devendra fadnavis

devendra fadnavis

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई, २२ फेब्रुवारी: यंदा अजित पवार यांनी बारावा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी केली होती, पण नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला. आतापर्यंत अकरा वेळा अर्थसंकल्प मांडलेल्या अजित पवार यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्चला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्याची घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Maharashtra Budget

Related Stories

No stories found.