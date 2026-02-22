Maharashtra Budget 2026: अजित पवारांनी अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती, पण दुर्दैवाने ही जबाबदारी माझ्यावर आली - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, २२ फेब्रुवारी: यंदा अजित पवार यांनी बारावा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी केली होती, पण नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला. आतापर्यंत अकरा वेळा अर्थसंकल्प मांडलेल्या अजित पवार यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्चला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्याची घोषणा केली आहे. .देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले की, अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती. चांगला अर्थसंकल्प मांडण्याची त्यांची क्षमता सर्वांना ठाऊक होती. मात्र दुर्दैवाने ही जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. एक अर्थमंत्री म्हणून मी त्यांना जवळून पाहिले आहे. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला निर्धास्तपणे अर्थखाते देण्याची त्यांची विश्वासार्हता होती. अर्थव्यवस्थेची शिस्त ते नेहमी पाळत असत. लोकप्रिय निर्णय घेताना आर्थिक शिस्तीत बसत नसेल तर ते स्पष्ट सांगत, ‘ही आर्थिक परिस्थिती परवानगी देत नाही.’.लाडकी बहिण योजनेविषयी विरोधकांनी बंद होण्याची अफवा पसरवली होती. याबाबत सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, अजित पवार यांनी या योजनेच्या आर्थिक तरतुदी आधीच केल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही.सुनेत्रा पवार पहिल्यांदाच विधिमंडळ अधिवेशनाला सामोऱ्या जात आहेत. फडणवीस यांनी त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. त्या ठामपणे आपली भूमिका मांडतील, असे फडणवीस म्हणाले..Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?.केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामुळे राज्याला मोठा लाभ झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. केंद्राच्या बजेटमध्ये महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत २० हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. रेल्वे बजेटमध्येही २३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. दावोस येथे झालेल्या कराराबाबत सर्व गैरसमज सभागृहात दूर करण्याचे काम आपण करू, असेही त्यांनी सांगितले..विरोधकांकडून आलेल्या पत्राबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “पत्रात मातृभाषेतील अनेक चुका होत्या. शरद पवार गटाच्या एका माजी आमदाराच्या सह्या असलेल्या या पत्रात व्याकरणदृष्ट्या मोठ्या चूका आढळल्या”.जनादेशाचा अपमान करण्याचे काम विरोधक करत असल्याचा आरोप करत फडणवीस म्हणाले, “सत्तारूढ पक्ष विनम्रतेने जनतेत जातो आणि सेवा करतो. जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा सन्मान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. गरीबांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ.”.Budget Session: अधिवेशन सुरू होण्याआधीच रणसंग्राम! बहिष्कार, सरकारला 6 गंभीर मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी, काय आहे विरोधकांचा प्लॅन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.