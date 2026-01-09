मुंबई
Devendra Fadnavis Virar : "वसई-विरारमधील एकाही गरिबाचे घर तोडू देणार नाही"; देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे आश्वासन!
Vasai Virar Development : नालासोपाऱ्यातील सभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी वसई-विरारमधील गरिबांची घरे वाचवण्याचे आणि गुंडगिरी संपवण्याचे आश्वासन दिले. मेट्रो १३ आणि कोस्टल रोडच्या माध्यमातून या भागाचा कायापालट करण्याची घोषणा त्यांनी केली
विरार : वसई विरार मध्ये एकही गरिबांचे घर तोडून देणार नाही. एकीकडे अनधिकृत बांधकाम नंतर लोकांना धमकावून आता पर्यंत याठिकाणी काही लोकांनी राज्य केले आहे. आम्ही घर देणारे आहोत घर घेणारे नाहीत.आता पर्यंत या यहिकांनी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लोकांना धमकावले आहे यापुढे हे खपून घेणार नाही.