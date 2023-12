Dharavi Bachav Morcha: 'धारावी बचाव मोर्चा'कडं धारावीकरांची पाठ? मोर्चाला अद्याप सुरुवात नाही!

मुंबई : शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं धारावी बचाव आंदोलन पुकारलं आहे. यासाठी आज मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं असून मोर्चा दुपारी तीन वाजता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात निघणार होता.

मात्र, खुद्द धारावीकरांचा याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत असल्यामुळं अधिकच्या कार्यकर्त्यांची वाट पाहावी लागत असल्याचं दिसून आलं आहे. सुत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. (Dharavi Bachav Morcha Dharavikar not much interest in that morch has not yet begun)