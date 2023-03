मुंबई : बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांच्या कार्यक्रमाचं आज मुंबईत आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठी धीरेंद्र शास्त्री मुंबईत दाखल झाले आहेत. पण त्यांचा कार्यक्रम रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण पोलिसांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजकांना नोटीस पाठवली आहे. (Dhirendra Shastri todays program may be cancelled Mumbai Police gives notice to organizers)

एएनआयच्या ट्विटनुसार, मीरा रोड इथं धीरेंद्र शास्त्रींचा कार्यक्रम होणार आहे. पण या कार्यक्रमाला काँग्रेस आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीनं विरोध केला आहे. अंनिस तर पोलिसांत यांप्रकरणी तक्रार दिली आहे. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी आयोजकांना सीआरपीसी कलम १४९ अंतर्गत नोटीस पाठवली आहे.

नक्की वाद काय?

धीरेंद्र महाराज हे आपल्याला दिव्यशक्ती प्राप्त असल्याचा दावा करतात. पण अशा प्रकारे कोणालाही दिव्य़शक्ती प्राप्त होऊ शकत नाही. ही केवळ धूळफेक असून याद्वारे अंधश्रद्धेचा बाजार मांडून भाविकांची फसवणूक केली जात असल्याचा दावा अंनिसनं केला आहे. हातचलाखी आणि विशिष्ट पद्धतीच्या टेक्निकचा वापर करुन धीरेंद्र शास्त्रींप्रमाणं कोणीही प्रशिक्षित व्यक्ती हे करु शकतो, असंही अंनिसं म्हणणं आहे. त्यामुळं अंनिसनं या कार्यक्रमाला विरोध केला आहे.

यापूर्वीही नागपूर इथं महिन्याभरापूर्वी धीरेंद्र शास्त्रींच्या दिव्यशक्तीच्या कार्यक्रमावर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे प्रमुख श्याम मानव यांनी विरोध केला होता. तसेच धीरेंद्र शास्त्रींनी हा चमत्कार करुन दाखवावाच असं आव्हानही दिलं होतं. त्यानंतर देशभरात मोठा गदारोळ माजला होता. अनेकांनी अंनिस हिंदू विरोधी असल्याचं सांगत धीरेंद्र महाराज यांचं समर्थन केलं होतं.