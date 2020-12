प्रत्येक आठवड्याला 30 लाखांची ड्रग्स विक्री, मोठा कालाचिठ्ठा झाला उघड  

मुंबई, ता.03 : अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केलेल्या कुर्ल्यातील २६ वर्षीय शबिना सर्फराज खान हिच्याजवळ एक डायरी सापडली. या 50 पानी डायरीची पोलिसांनी झाडाझडती घेतली असता त्याच्यातील व्यवहार पाहून पोलिसांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. शबिना आठवड्याला कमीत 30 लाखांचा ड्रग्जपुरवठा करत असल्याचे त्यातून निष्पन्न झाले आहे. कुर्ला परिसरात राहणारी शबिना खान ही सध्या मुंबईतील मोठ्या ड्रग्ज डिलरपैकी एक आहे. तिच्याकडे बहुतांश लोक हे एमडी ड्रग्जसाठी यायचे. तिचा पती सर्फराज खान याच्यावरही बहुतांश गुन्हे असल्यामुळे पोलिसांनी त्याला तडीपार केले आहे. तर बाकी सर्व कुटुंब हाच व्यवसाय करत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. हेही वाचा - लॉकडाऊनमध्येही IIT ची पोरं मालामाल; प्लेसमेंटमध्ये विद्यार्थ्यांना कोटींचे पॅकेज रविवारी शबिना ही 503 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज, ज्याची बाजारात किंमत 50 लाख इतकी आहे. हे एमडी ड्रग्ज घेऊन शबिना कब्रस्तान गेटसमोर येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वरळी पोलिसांनी तिला रंगेहाथ अटक केली. पोलिसांनी तिच्या घराची झाडाझडती घेतली. त्यावेळी पोलिसांना तिच्या घरात दीड लाखांची रोकड आणि एक डायरी सापडली. शबिनाकडून सापडलेल्या डायरीत ती तिचे ड्रग्सचे व्यवहार लिहीत होती. पोलिसांनी तपासादरम्यान शबिनाच्या डायरीचा अभ्यास केला असता ती आठवड्याला तब्बल अंदाजे 30 लाखांचं ड्रग्ज संपूर्ण मुंबईत विकत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस आता शबिनाकडून ड्रग्ज घेणारे आणि विकणाऱ्यांचा शोध घेत आहेत. विशेष म्हणजे तिच्या या व्यवसायात संपूर्ण कुटुंब गुंतलेलं असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. हे अंमली पदार्थ ती कोठून आणत होती, त्याच बरोबर तिच्या संपर्कातील इतर तस्करांचा आता पोलिस शोध घेत आहेत. diary with deals worth lacs captured by mumbai police from kurla area

