मुंबई - बॉलिवूड अभिनेते दिलीप कुमार यांच्या लहान भावाचे कोरोनामुळे निधन झाले. 15 दिवसांपूर्वी त्यांच्या दुसऱ्या एका लहान भावाचं कोरोनामुळे निधन झालं होतं. आता एहसान खान यांनी मुंबईतील लिलावती रुग्णालात अखेरचा श्वास घेतला. बुधवारी रात्री 11 च्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. एहसान खान हे 90 वर्षांचे होते आणि त्यांना कोरोना झाल्यानं रुग्णालयात उपचार सुरू होते. याशिवाय हायपर टेन्शन आणि अल्झायमर या आजारांशी ते लढत होते. गेल्या 15 दिवसात दिलीप कुमार यांच्या कुटुंबाला बसलेला हा दुसरा धक्का आहे.

याआधी दिलीप कुमार यांचा सर्वात लहान भाऊ असलम खान यांचे 21 ऑगस्टला निधन झाले होते. त्यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती. दिलीप कुमार यांच्या दोन्ही लहान भावांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती. त्यानंतर दोघांनाही मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल केलं होतं. असलम आणि एहसान यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यानं रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. दोघांनाही व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं.



Ehsan Khan, younger brother of veteran actor Dilip Kumar passed away at 11 pm yesterday. He had tested positive for #COVID19 and had heart disease, hypertension and Alzheimer: Lilavati hospital, Mumbai #Maharashtra

— ANI (@ANI) September 3, 2020