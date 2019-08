उपचाराविनाच रुग्णांची हेळसांड

मनोर ः पालघर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे संचालित दहिसरतर्फे मनोरचा आयुर्वेदिक दवाखाना वैद्यकीय अधिकारी येत नसल्याने 10 दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे या दवाखान्यावर अवलंबून असलेल्या रुग्णांना उपचाराविनाच माघारी फिरावे लागत आहे. अनेकांना महागडी खासगी वैद्यकीय सेवा घ्यावी लागत असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. दहिसर, गुंदावे, साखरे, नावझे आणि गिराळे गावातील रुग्ण दहिसरच्या जिल्हा परिषदेच्या आयुर्वेदिक दवाखान्यात मोठ्या संख्येने उपचारासाठी येतात. पावसाळ्याच्या दिवसांत ताप, सर्दी आणि खोकला या संसर्गजन्य आजारांत वाढ होते. त्यामुळे बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेले रुग्ण जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्यात उपचारासाठी धाव घेतात. दहिसर परिसरापासून मासवन प्राथमिक आरोग्य केंद्र 10 किलोमीटरवर आणि मनोरचे ग्रामीण रुग्णालय 15 किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे रुग्णांना प्रवास भाड्याचा खर्च परवडत नाही. दहिसरचा दवाखाना सोईचा असल्याने दिवसाकाठी 100 बाह्यरुग्ण उपचारासाठी येत असतात; मात्र शुक्रवारीपासून (ता.10) दहिसरचा आयुर्वेदिक दवाखाना बंद आहे. त्यामुळे रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. सूचनाफलकाविना रुग्ण ताटकळत

"जागतिक आदिवासी दिना'पासून दहिसरचा दवाखाना बंद आहे. दवाखाना कधी सुरू होणार याबाबतची माहिती सूचना फलकावर नाही. त्यामुळे अनेक रुग्ण दवाखाना सुरू होण्याच्या वेळेत वैद्यकीय अधिकारी येण्याची वाटत पाहत बसतात. बराच वेळ ताटकळत राहिल्यानंतर निराश होऊन खासगी डॉक्‍टरांकडे उपचारासाठी जातात, असे नेहमीच घडत असल्याचे दवाखान्याशेजारील ग्रामस्थांनी सांगितले. दवाखाना बंद असल्याबाबतची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून घेऊन तातडीने दहिसरच्या दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल.

डॉ. दयानंद सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर

