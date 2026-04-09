Navi Mumbai Airport News: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्ती व्यवस्थापनाची भव्य मॉक ड्रिल; विविध यंत्रणांचा समन्वय आणि सज्जतेची यशस्वी चाचणी

पाली : कोणत्याही मोठ्या आपत्तीच्या काळात विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा आणि बचाव कार्य जलदगतीने व्हावे, या उद्देशाने गुरुवारी (ता. 9) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर विशेष 'मॉक ड्रिल' (सराव मोहीम) यशस्वीरित्या पार पडली. या उपक्रमात रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गत 'सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या' स्वयंसेवकांनी आपल्या कौशल्याचे दर्शन घडवत सक्रिय सहभाग नोंदविला..या सरावादरम्यान, विमानतळ परिसरात आग लागल्यास करावयाचे बचाव कार्य आणि उंच इमारतींमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याच्या (High-rise Rescue) प्रक्रियेचे जिवंत प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. यावेळी अत्याधुनिक अग्निशमन वाहने, हायड्रोलिक शिड्या आणि रोप रेस्क्यू तंत्राचा वापर करून बचाव कार्य कसे केले जाते, हे दाखवण्यात आले..या मोहिमेत अग्निशमन दल, पोलीस यंत्रणा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) आणि सह्याद्री संस्थेच्या टीमने एकत्रितपणे काम केले. प्रत्यक्ष आपत्तीच्या वेळी गोंधळ न उडता प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी कशी पार पाडावी, याचे प्रशिक्षण या निमित्ताने देण्यात आले. या सराव मोहिमेमुळे आगामी काळात विमानतळ सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सतर्क झाल्याचे दिसून आले.