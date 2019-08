वसई-विरार पालिका दूर करणार खड्ड्यांचे विघ्न

वसई ः गणेशोत्सव तोंडावर आला असून घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडळात गणरायाचे लवकरच आगमन होणार आहे. वसई-विरार शहरात गणेश आगमनात खड्ड्यांचे विघ्न असल्याने भक्तांना अडसर निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनातर्फे खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे गणेशभक्तांना दिलासा मिळणार आहे. वसई-विरारमधील रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालक, नागरिक, रुग्ण, अत्यावश्‍यक सेवा आदींना फटका बसत आहे. हाडे खिळखिळी होत असून मणका, कंबर आदी आजार डोके वर काढत आहेत. वालीव, संतोष भुवन, सोपारा, गास, नवघर, माणिकपूर, शंभर फूट मार्ग, सातिवली, विरार, गावराईपाडा, पेल्हार, धानीवबाग, नागिनदास पाडा, आचोळे, तुळिंज यासह मुख्य रस्ते खड्डेमय झाल्याने रस्ते ओळखणेही कठीण झाले आहे. नागरिक रस्ता दुरवस्थेमुळे बेजार झाले आहेत. त्यातच गणेशभक्त गणरायांची मिरवणूक घेऊन जाताना त्यांना खड्ड्यांमुळे कसरत करावी लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने खड्ड्यांची तपासणी करून नालासोपारा, विरार, आचोळे, चंदनसार, वालीव, पेल्हार, नवघर-माणिकपूर, वसई गाव, बोळिंज, नालासोपारा प्रभागीय कार्यालयातील सहायक आयुक्तांकडून रस्त्यावर पडलेल्या खड्यांची माहिती मागवून त्यानुसार खड्डे बुजविण्याची लगबग सुरू केली आहे. मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते दुरुस्त केले जात आहेत. यामुळे वाहनचालकांसह नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार आहे. वसई-विरार शहरात पावसामुळे रस्त्यांवर खड्डे निर्माण झाले होते. त्या ठिकाणची पाहणी करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने खड्डे बुजवून रस्ते दुरुस्त केले जात आहेत. नागरिकांना गैरसोय होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन ज्या ठिकाणी अद्याप खड्डे असतील तेही बुजवण्यात येतील.

राजेंद्र लाड, कार्यकारी अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम विभाग, पालिका

Web Title: Disposal of pits that will remove the Vasai-Virar municipality