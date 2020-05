अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली पासची खैरात; प्रशासकीय कारभार चव्हाट्यावर

तलासरी : लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवा असो व अन्य कारणाने बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांच्या महाप्रसादाचा पाहुणचार घ्यावा लागला. मात्र काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मेहेरनजर असलेल्या धनाढ्य आणि हितसंबंध जपणाऱ्यांना बनावट अत्यावश्यक सेवा पास देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. असाच एक प्रकार तलासरी येथे उघड झाला असून अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली पासची खैरात वाटण्यात आल्याने प्रशासकीय कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. लॉकडाऊनमध्ये राज्यात 96 हजार 231 गुन्ह्यांची नोंद; साडेतीन कोटींची दंडवसुली ​ विशेष म्हणजे सामान्य लेबर पास मिळालेले हे तलासरी व्यापारी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत. 16 एप्रिल 2020 ते 30 मे 2020 या कालावधीसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्यांना जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग डहाणू येथील उप अभियंता संजय संकपाळ यांच्या सही शिक्क्यांनीशी सदर पास देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. असे कित्येक पास तलासरी तालुक्यात वाहनांवर चिटवून, वाहनात लँमिनेशन करून अनेक जण मिरवत आहेत. सदर बोगस पास बनवणे व त्याचा वापर करणे कायदेशीर गुन्हा असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. सदर लेबर पास घेतलेल्या व्यक्तीला मी ओळखत नसून नजर चुकीने मान्सूनपूर्व कामे उरकून घेण्यासाठी पास देताना चूक झाली असावी. सदर पास तातडीने जमा करून घेण्यात आले आहेत.

- संजय संकपाळ, उप अभियंता.

