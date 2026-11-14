मुंबई

Traffic Jam: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; मुंबई-गोवा महामार्गावरही कोंडी

Heavy vehicle movement due to consecutive holidays on the Mumbai-Pune Expressway, Mumbai-Goa Highway and old Mumbai-Pune route: कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढल्याने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, जुना मुंबई पुणे महामार्ग आणि मुंबई गोवा महामार्गावर वाहनांची गर्दी झाली आहे.
Traffic Jam

Traffic Jam

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: दिवाळीच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिक मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्याने मुंबईतून बाहेर पडणाऱ्या मार्गांवर वाहतूक कोंडींचा सामना करावा लागतो आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांच्या ५ ते ६ किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असून, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरही वाहनांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे कोकणासह पुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

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