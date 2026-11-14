Traffic Jam: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; मुंबई-गोवा महामार्गावरही कोंडी

Mumbai: दिवाळीच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिक मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्याने मुंबईतून बाहेर पडणाऱ्या मार्गांवर वाहतूक कोंडींचा सामना करावा लागतो आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांच्या ५ ते ६ किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असून, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरही वाहनांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे कोकणासह पुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. .Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.दिवाळीच्या सुट्ट्यांना शनिवार-रविवारची जोड मिळाल्याने अनेकांनी पर्यटनाचे नियोजन केले आहे. विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिकांनी कोकणाला पसंती दिली आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर खासगी कार, एसटी बस आणि अन्य वाहनांची संख्या वाढली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Gavit Sisters Case : भारतात पहिल्यांदा महिलांना मिळणार होती फाशी; कोल्हापूरच्या गावित बहिणींचं क्रौर्य ऐकून थरकाप उडेल!.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांच्या रांगामुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहनांची संख्या वाढल्याने काही ठिकाणी वाहतूक संथ झाली आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यामुळे प्रवाशांना अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ प्रवासात घालवावा लागत आहे. एक्स्प्रेसवेवर ५ ते ६ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्याचे वृत्त आहे..मुंबई-गोवा महामार्गावरही कोंडीदुसरीकडे, मुंबई-गोवा महामार्गावरही दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे वाहनांची गर्दी वाढली आहे. कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढल्याने माणगाव परिसरासह महामार्गावरील काही भागांत वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरही वाहनांची मोठी वर्दळ असल्याचे चित्र आहे..पर्यटकांचा प्रवास लांबणीवरसलग सुट्ट्यांमुळे पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली आहे. मात्र, महामार्गावरील गर्दीमुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. काही किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठीही वाहनचालकांना नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.