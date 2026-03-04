मुंबई

Iran-Israel War: इराणच्या युद्धात मुंबईच्या तरुणाचा मृत्यू; ड्रोन हल्ल्यात भारतातील तिघे ठार

Tragic death of 25-year-old Dixit Solanki on an oil vessel off the Muscat coast: दीक्षित याचा ओमानच्या किनारपट्टीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. हा तरुण मुंबईत वास्तव्याला होता, तो मूळच दीव इथला होता.
Dixit Solanki

संतोष कानडे
मुंबईः इराणविरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका संयुक्त कारवाई करीत आहे. एकमेकांवर क्षेपणास्त्र डागले जात आहेत. तर ड्रोन हल्ले मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. या युद्धात तीन भारतीयांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये मुंबईतल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा समावेश असून दीक्षित सोळंकी असं या तरुणाचं नाव आहे.

