Iran-Israel War: इराणच्या युद्धात मुंबईच्या तरुणाचा मृत्यू; ड्रोन हल्ल्यात भारतातील तिघे ठार

मुंबईः इराणविरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका संयुक्त कारवाई करीत आहे. एकमेकांवर क्षेपणास्त्र डागले जात आहेत. तर ड्रोन हल्ले मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. या युद्धात तीन भारतीयांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये मुंबईतल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा समावेश असून दीक्षित सोळंकी असं या तरुणाचं नाव आहे..दीक्षित याचा ओमानच्या किनारपट्टीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. हा तरुण मुंबईत वास्तव्याला होता, तो मूळच दीव इथला होता. ओमान येथील मस्कत किनारपट्टीवर असलेल्या ऑईल व्हेसलवर स्फोटकांनी भरलेल्या ड्रोनचा हल्ला झाला. या हल्ल्यात दीक्षित सोळंकीचा मृत्यू झाला..दीक्षित सोळंकीसोबत बिहार येतील एक तरुण आणि राजस्थान येथील दोघेजण मृत पावल्याची माहिती आहे. ओमानमधील भारतीय दूतावासाने दीक्षित सोळंकीच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला. दीक्षितचा मृतदेह बुधवारी मुंबईत पोहोचेल अशी माहिती आहे..दरम्यान, इराणने 'होर्मुझ'चा सामुद्रीमार्ग बंद केल्याने जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या भारताला याचा आगामी काळात तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भारतच नव्हे जपानसह इतर देशांचे इंधन आयातीचे गणित गडबडू शकते. भारताकडून ८८ टक्के कच्च्या तेलाची आयात विदेशातून केली जाते. यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाचा पुरवठा आखाती देशांमधून तोही 'होर्मुझ'च्या सामुद्रधुनीतून होत असतो..