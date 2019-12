येऊरच्या डोंगरावर डिजेचा धिंगाणा बंद 

ठाणेः गेल्या काही महिन्यांपासून येऊरच्या डोंगरावरील शांतता भंग पावली आहे. पार्टीच्या नावाखाली डिजे आणि प्रकाशझोताचा सर्रास धांगडधिंगा सुरू आहे. त्याची दखल घेऊन येथील सर्व क्‍लब तसेच मोठ्या हॉटेल यांना वनविभागाने नोटीस बजावली आहे. डिजेचा वापर केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा वनविभागाच्या वतीने देण्यात आला आहे. येऊर येथील तीन टर्फ क्‍लब मालकांना नोटिसा धाडण्यात आल्याची माहिती येऊर परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र पवार यांनी दिली आहे. याचबरोबर इतर ठिकाणी अशाप्रकारे पार्टी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा वनविभागाच्या वतीने देण्यात आला आहे. नववर्षाच्या स्वागताच्या पूर्वी वनविभागाने ही भूमिका घेतल्याने येऊरच्या डोंगरावर काही प्रमाणात शांतता प्रस्थापित होईल, असे मानले जात आहे. नियमित येणाऱ्यांना शुल्क

शहरातील शेकडो नागरिक सकाळचा फेरफटका मारण्यासाठी येऊरच्या डोंगरावर येत असतात. पण त्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढतच आहे. अशावेळी या फेरफटका मारणाऱ्या नागरिकांकडूनही शुल्क आकारण्यास वनविभागाकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या डोंगरावर होणारी गर्दी टाळली जाईल, असा अंदाज वनविभागाचा आहे. वनविभागाकडून फेरफटका मारणाऱ्या नागरिकांसाठी 195 रुपयांचा वार्षिक पास काढून देण्यात आला आहे. या पासच्या माध्यमातून पहाटे 5 ते सकाळी 8 या वेळेत संबंधित पासधारकांना येऊरच्या डोंगरावर जाता येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे तीनशे जणांनी वार्षिक पास काढलेले आहेत. पार्टीच्या दणदणाटाची गावकऱ्यांकडून तक्रार

येऊर गावातील अनेक गावकऱ्यांनी क्‍लबच्या नावाखाली होणाऱ्या पार्टीची तक्रार वनविभागाकडे केली होती. या क्‍लबकडून कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याचा आरोप केला होता. येऊरच्या डोंगरावरील डीजेच्या प्राण्यांमध्ये भीतीचे वातावरण अधिक पसरत असल्याने त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नुकतेच एका बिबट्याच्या मादीने रस्त्याच्या कडेला आपल्या पिल्लाला सोडून पळ काढला होता. सहसा वन्यजीव आपल्या पिल्लाला अशाप्रकारे टाकून पळ काढत नाही. मात्र, त्यावेळी संबंधित बिबट्याच्या मादीला असुरक्षित वाटले असल्याने तिने पळ काढला असावा असा अंदाज बांधला जात आहे. त्यामुळेच येथील शांतता कायम ठेवण्यासाठी यापुढील काळात रात्री दहानंतर ध्वनिप्रदूषण केलेले आढल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाणार आहे.



