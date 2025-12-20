D-Mart ची ऑफर खरी वाटली, पण अभिनेत्याला कळलंच नाही अन् खातं रिकामं झालं, वाचा नाहीतर तुमचा खिसाही होईल रिकामा

महाभारत या लोकप्रिय दूरचित्रवाणी मालिकेत युधिष्ठिराच्या भूमिकेने ओळख मिळवलेले ज्येष्ठ अभिनेते गजेंद्र चौहान यांना फेसबुकवर फिरणाऱ्या बनावट जाहिरातीचा फटका बसला. डी-मार्टच्या नावाने तयार केलेल्या या खोट्या जाहिरातीने त्यांना ऑनलाइन खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले. खरेदी प्रक्रियेदरम्यान आलेला एक ओटीपी त्यांनी टाकताच त्यांच्या एचडीएफसी बँकेच्या खात्यातून थेट ९८ हजार रुपये गेले. ही फसवणूक झाल्याचे समजताच गजेंद्र चौहान यांनी विलंब न लावता ओशिवरा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार नोंदवली..सायबर सेलच्या त्वरित हालचाल सुरूपोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होताच सायबर सेलने त्वरित हालचाल सुरू केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय चव्हाण आणि पोलीस निरीक्षक आनंद पगारे यांच्या सूचनेनुसार तपासाला गती देण्यात आली. तपासाची जबाबदारी सांभाळणारे पोलीस उपनिरीक्षक शरद देवरे, सहाय्यक फौजदार अशोक कोंडे तसेच पोलीस शिपाई विक्रम सरनोबत यांनी अथक प्रयत्न केले. तपासादरम्यान समोर आले की, फसवणुकीची ही रक्कम रेझरपे या पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रोमा या कंपनीकडे वळवली गेली होती..सायबर गुन्हेगार कसे फसवतात? सोलापूरच्या १३ जण ६ कोटी रुपयाला फसले; ४२ लाख रुपयाला फसलेल्या एका आजीबाईंनी फिर्यादच दिली नाही; फसल्यावर तक्रार कोठे करायची, वाचा....98 हजार रुपये गजेंद्र चौहान यांच्या खात्यात परत जमासायबर गुन्ह्यांमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या गोल्डन अवरचा पुरेपूर उपयोग करून पोलीस दलाने तातडीने पावले उचलली. रक्कम क्रोमा आणि रेझरपे यांच्याकडे होल्ड करण्यात यश आले. या जलद आणि समन्वयित कारवाईमुळे संपूर्ण 98 हजार रुपये गजेंद्र चौहान यांच्या खात्यात परत जमा करण्यात पोलीसांना यश मिळाले. फिर्यादीला आपली संपूर्ण रक्कम परत मिळाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला..खोट्या जाहिरातीअशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नामांकित कंपन्यांच्या नावाने खोट्या जाहिराती चालवल्या जातात आणि ग्राहकांना आकर्षक ऑफर्स दाखवून त्यांची आर्थिक माहिती चोरली जाते. ओटीपी सारखी संवेदनशील माहिती कोणत्याही लिंक किंवा अनोळखी व्यक्तीला देणे टाळावे..पोलीसांच्या तत्परतेमुळे रक्कम वाचलीगजेंद्र चौहान यांच्या बाबतीत पोलीसांच्या तत्परतेमुळे रक्कम वाचली, मात्र अनेकदा अशा फसवणुकीतून रक्कम परत मिळवणे कठीण ठरते. नागरिकांनी ऑनलाइन खरेदी करताना अधिक सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..DMart Shopping Tips : तुम्ही डिमार्टला जाता अन् बिल तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त येतं का? तर या टीप्स नक्की फॉलो करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.