खोपोलीच्या कोव्हिड सेंटरमध्ये डॉक्टरच बेपत्ता; पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष; रुग्णांना होताहेत अतोनात हाल

खोपोली : शहरात खोपोली नगरपालिकेकडून 60 बेडचे कोव्हिड केअर केंद्राची निर्मिती केली आहे; मात्र पंधरा दिवसांपासून येथे डॉक्टर नाहीत. या संदर्भात सतत मागणी करूनही डॉक्टर मिळाले नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. यासाठी पालकमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला; मात्र त्यांचे खोपोलीकडे दुर्लक्ष असल्याचे मत ज्येष्ठ नगरसेवक मोहन औसरमल यांनी व्यक्त करून त्यांना घरचा आहेर दिला आहे. कोंबडी बाजारात घुसला भलामोठा अजगर आणि घडलं असं की... खोपोली नगरपालिकेच्या कोव्हिड केअर केंद्राला सुरुवातीला दोन डॉक्टर देण्यात आले. मात्र, 12 दिवस सेवा बजावून हे दोन्ही डॉक्टर गेले ते, 15 दिवसांहून अधिक दिवस झाले तरी परतलेले नाहीत. येथील केंद्राला लवकरात लवकर डॉक्टर उपलब्ध होण्यासाठी आमदार महेंद्र थोरवे, माजी आमदार व राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष सुरेश लाड यांच्यामार्फत ही जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, राज्य आरोग्य विभाग व थेट पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्याशी पाठपुरावा केला जात आहे. पालिकेकडून पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप डॉक्टर उपलब्ध झाले नाहीत.

येथील कोव्हिड केअर केंद्र फक्त विलगीकरण कक्ष बनले आहे. बाधित रुग्णांचे तर उपचाराअभावी हाल होत आहेत. यामुळे खोपोली शहरातील नागरिक, सर्वपक्षीय नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्त्यांत प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. या संदर्भात सतत पाठपुरावा केला जात असल्याचे नगराध्यक्ष सुमन औसरमल यांनी सांगितले. -------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )



Web Title: The doctor at the Covid Center in Khopoli is missing; Guardian neglect; Patients are suffering