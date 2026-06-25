मुंबई

Virar News : ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईडमध्ये अडकलेला मासळीचा काटा डॉक्टरांनी गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेद्वारे काढला

वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे डॉक्टरांनी अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया करून ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईड ग्रंथीत अडकलेला मासळीचा काटा यशस्वीपणे काढला.
Doctors Perform Complex Surgery to Remove Fish Bone Lodged

Doctors Perform Complex Surgery to Remove Fish Bone Lodged

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सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे डॉक्टरांनी अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया करून ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईड ग्रंथीत अडकलेला मासळीचा काटा यशस्वीपणे काढला. ही शस्त्रक्रिया वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील वरिष्ठ ईएनटी तज्ज्ञ आणि हेड अँड नेक ऑनकोसर्जन डॉ. चंद्र वीर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. शीतल राडिया आणि त्यांच्या टीमने केली.

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