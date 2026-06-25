Virar News : ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईडमध्ये अडकलेला मासळीचा काटा डॉक्टरांनी गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेद्वारे काढला

विरार - वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे डॉक्टरांनी अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया करून ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईड ग्रंथीत अडकलेला मासळीचा काटा यशस्वीपणे काढला. ही शस्त्रक्रिया वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील वरिष्ठ ईएनटी तज्ज्ञ आणि हेड अँड नेक ऑनकोसर्जन डॉ. चंद्र वीर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. शीतल राडिया आणि त्यांच्या टीमने केली..मुलीने मासे खाल्ल्यानंतर तिच्या घशात सतत वेदना होत होत्या आणि अन्न गिळताना त्रास होत होता. अशा वेळी सामान्यतः मासळीचा काटा घशात किंवा अन्ननलिकेत अडकलेला असतो आणि एंडोस्कोपीद्वारे सहज काढता येतो. मात्र, या मुलीची एंडोस्कोपी केल्यानंतरही कोणताही काटा आढळला नाही.त्यामुळे डॉक्टरांना काहीतरी वेगळे असल्याची शंका आली आणि त्यांनी सीटी स्कॅन करण्याचा निर्णय घेतला. सीटी स्कॅनमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली. मासळीचा काटा अन्ननलिकेची भिंत भेदून थायरॉईड ग्रंथीच्या डाव्या भागात जाऊन अडकला होता. त्यामुळे त्या ठिकाणी गंभीर संसर्ग झाला होता आणि पूही साचला होता..डॉ. चंद्र वीर सिंह यांनी सांगितले की, अशा प्रकारची प्रकरणे जगभरात अत्यंत क्वचित आढळतात. एकदा काटा अन्ननलिकेबाहेर जाऊन थायरॉईडमध्ये पोहोचला की तो एंडोस्कोपीने काढता येत नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णाला वाचवण्यासाठी उघडी शस्त्रक्रिया म्हणजेच ओपन सर्जरी हाच एकमेव प्रभावी उपचार असतो. शस्त्रक्रियेपूर्वी मुलीचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी तिला शिरेतून प्रतिजैविक औषधे देण्यात आली.त्यानंतर डॉक्टरांनी अत्यंत काळजीपूर्वक गळ्याची शस्त्रक्रिया केली. थायरॉईडमध्ये साचलेला पू काढण्यात आला आणि त्यानंतर शोध घेऊन मासळीचा काटा सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आला.डॉक्टरांच्या मते, ही शस्त्रक्रिया अत्यंत कठीण होती, कारण थायरॉईड ग्रंथीच्या अगदी जवळ आवाज नियंत्रित करणाऱ्या महत्त्वाच्या नसांबरोबरच शरीरातील कॅल्शियमचे संतुलन राखणाऱ्या पॅराथायरॉईड ग्रंथी असतात..शस्त्रक्रियेदरम्यान या नसांना किंवा ग्रंथींना किंचितही इजा झाली असती, तर मुलीचा आवाज कायमचा बदलू शकला असता किंवा तिला आयुष्यभर कॅल्शियमशी संबंधित गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागले असते. त्यात संसर्ग आणि पू असल्यामुळे ही शस्त्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली होती. अशा परिस्थितीत काटा काढतानाच सर्व महत्त्वाच्या अवयवांचे संरक्षण करणे ही डॉक्टरांसमोरची सर्वात मोठी जबाबदारी होती..तज्ज्ञांच्या मते, मासळीचा काटा घशात अडकणे ही तुलनेने सामान्य बाब असली तरी तो अन्ननलिका भेदून थायरॉईड ग्रंथीत जाऊन संसर्ग निर्माण करणे अत्यंत दुर्मीळ आणि गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे मासे खाताना नेहमी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. मासे नीट चावून खावेत आणि लहान मुलांना मासे देताना त्यातील सर्व काटे काढले आहेत याची खात्री करावी.मासे खाल्ल्यानंतर घशात सतत वेदना, अन्न गिळताना त्रास किंवा मानेमध्ये सूज जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. अनेकदा सुरुवातीच्या तपासणीत काटा दिसत नाही. त्यामुळे त्रास कायम राहिल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सीटी स्कॅनसारखी तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. वेळेवर योग्य निदान आणि उपचार मिळाल्यास अशा दुर्मीळ पण गंभीर गुंतागुंती टाळता येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.