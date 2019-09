आपटे गावात भेकराला जीवदान

रोहा : कर्नाळा अभयारण्य परिसरातील आपटे गावात शनिवारी जखमी भेकर सापडले होते. वन्यप्रेमींच्या सतर्कतेमुळे त्याला जीवदान मिळाले. आपटे गावातील कोळीवाडा तलाव येथे काही कुत्रे एका प्राण्यावर हल्ला करीत असल्याचे वन्यप्रेमी चंद्रशेखर पाटील यांना दिसले. त्यांनी प्रसंगवधान दाखवत कुत्र्यांना त्यापासून दूर केले. त्यानंतर ते भेकर असल्याचे स्पष्ट झाले. यशवंत ठाकूर आणि प्रथमेश मोकल यांनी त्याच्यावर प्रथमोपचार केले. वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी वनरक्षक युवराज मराठे व अन्य कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवले. त्यांनी जखमी भेकरास प्रथम पनवेल येथे पशुवैद्यकीय दवाखान्यात नेले. अधिक उपचारासाठी बोरिवली नॅशनल पार्क येथे डॉ. शैलेश पेठे यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे.

