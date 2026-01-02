Dombivli Election : डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘हॅट्ट्रिक’; भावापाठोपाठ बहीणही निवडून!

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने डोंबिवलीत बिनविरोध विजयांची मालिका अधिक भक्कम करत पॅनल क्रमांक 19 मध्ये थेट तीन उमेदवार निर्विवाद निवडून आणले आहेत. महेश पाटील यांच्या बिनविरोध निवडीनंतर काही तासांतच त्यांच्या भगिनी डॉ. सुनीता पाटील यांचीही बिनविरोध निवड झाल्याने ‘भावा-पाठोपाठ बहीण’ असा राजकीय योगायोग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..पॅनल 19 मधील भाजपाच्या डॉ. सुनीता पाटील यांच्या विरोधात मनसेच्या काजल पाटील या उमेदवार होत्या. मात्र, शिंदे सेनेतून मनसेत गेलेले जयंता पाटील यांच्या कन्या असलेल्या काजल पाटील यांनी शुक्रवारी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने सुनीता पाटील यांचा मार्ग मोकळा झाला. परिणामी, त्या बिनविरोध निवडून आल्या. याच पॅनलमधील भाजपाचे साई शेलार यांच्या विरोधात शिवसेना ठाकरे गटाचे कुंदन काळण रिंगणात होते. मात्र, काळण यांनी देखील अर्ज मागे घेतल्याने शेलार यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली. .Kolhapur Election : डमी उमेदवारांचे ४८ अर्ज माघार; आज अखेरचा दिवस, कोल्हापूरमध्ये गर्दी-तणावाची शक्यता.तर पूजा म्हात्रे यांच्या विरोधात ठाकरे गटाच्या शीतल ठोसर यांनी माघार घेतल्याने पूजा म्हात्रे यांचाही विजय बिनविरोध झाला. पॅनल 19 मध्ये आता केवळ एकाच जागेसाठी निवडणूक शिल्लक राहिली असून भाजपाचे विनोद काळण आणि शिंदे सेनेतून मनसेत गेलेले जयंता पाटील यांच्यात थेट लढत होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण पॅनल भाजपाच्या पारड्यात टाकण्याचा डाव यशस्वी ठरतो की या एका जागेतून विरोधक भाजपाला आव्हान देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, कल्याण-डोंबिवलीत भाजपाचे ‘धोडदौड’ सुरूच असल्याचे चित्र आहे. सलग पॅनलमध्ये बिनविरोध विजय मिळवत भाजपाने संघटनात्मक ताकद, उमेदवार निवड आणि राजकीय व्यवस्थापन या तिन्ही आघाड्यांवर आपले वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. दुसरीकडे, मनसे आणि ठाकरे गटातील माघारींमुळे या पक्षांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता वाढत असल्याचीही चर्चा आहे..भावा-पाठोपाठ बहीण बिनविरोध निवडून येण्याचा हा प्रकार केवळ कौटुंबिक योगायोग नाही, तर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपाची जमिनीवरची पकड आणि विरोधकांवरचा अप्रत्यक्ष दबाव दाखवणारा राजकीय संदेश मानला जात आहे. आगामी दिवसांत डोंबिवलीतील आणखी कोणत्या पॅनलमध्ये अशीच ‘माघारनाट्ये’ घडतात, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.