मुंबई

Dombivli Election : डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘हॅट्ट्रिक’; भावापाठोपाठ बहीणही निवडून!

BJP HatTrick : डोंबिवलीत भाजपाने बिनविरोध विजयांची मालिका कायम ठेवत पॅनल 19 मध्ये तीन जागा थेट जिंकल्या. विरोधकांच्या माघारींमुळे भाजपाचा दबदबा आणि संघटनात्मक ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
BJP Strengthens Hold in Dombivli with Unopposed Wins

BJP Strengthens Hold in Dombivli with Unopposed Wins

Sakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने डोंबिवलीत बिनविरोध विजयांची मालिका अधिक भक्कम करत पॅनल क्रमांक 19 मध्ये थेट तीन उमेदवार निर्विवाद निवडून आणले आहेत. महेश पाटील यांच्या बिनविरोध निवडीनंतर काही तासांतच त्यांच्या भगिनी डॉ. सुनीता पाटील यांचीही बिनविरोध निवड झाल्याने ‘भावा-पाठोपाठ बहीण’ असा राजकीय योगायोग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
political
election
Maharashtra Politics
Dombivli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com