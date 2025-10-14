मुंबई

Dombivli Crime : डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, रामनगर पोलीस ठाण्यात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल; 37 वर्षीय व्यक्तीला पोलिसांनी केली अटक

Dombivli News : डोंबिवली येथे १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा घरातच जबरदस्तीने विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ३७ वर्षीय आरोपी इकबाल अन्सारीला मुलीने प्रतिकार केल्याने त्याला रामनगर पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करत अटक केली आहे.
डोंबिवली : डोंबिवलीत एका 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा 37 वर्षीय व्यक्तीने विनयभंग केला. तिच्यावर जबरदस्ती अतिप्रसंग करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मात्र मुलीने त्याला जोरदार प्रतिकार करत स्वतःची सुटका करून घेत पळ काढला. घडलेला प्रकार तिने आईला सांगताच आईने रामनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी इकबाल नन्हेबक्ष अन्सारी (वय 37) याच्या विरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करत त्याला ताब्यात घेतले आहे.

