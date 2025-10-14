Dombivli Crime : डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, रामनगर पोलीस ठाण्यात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल; 37 वर्षीय व्यक्तीला पोलिसांनी केली अटक

डोंबिवली : डोंबिवलीत एका 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा 37 वर्षीय व्यक्तीने विनयभंग केला. तिच्यावर जबरदस्ती अतिप्रसंग करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मात्र मुलीने त्याला जोरदार प्रतिकार करत स्वतःची सुटका करून घेत पळ काढला. घडलेला प्रकार तिने आईला सांगताच आईने रामनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी इकबाल नन्हेबक्ष अन्सारी (वय 37) याच्या विरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करत त्याला ताब्यात घेतले आहे. .डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गाव परिसरामध्ये पीडित मुलगी कुटुंबासह राहते. आई वडील तीन भावंड आणि ती असे ते राहण्यास असून आरोपी इकबाल हा देखील त्यांच्याच घरात राहण्यास आहे. मुलीचे आई वडील व इकबाल हे मजूरीचे काम करतात..Eknath Shinde तात्काळ अधिकाऱ्याला फोन केला अन्.. पुढे बघा काय घडलं? | Pune News | Sakal News.मंगळवारी सकाळी 11.30 च्या सुमारास मुलगी घरात भांडी घासत होती. त्यावेळी इकबाल याने मागून येत दाराला कडी लावून घेत तिच्यासोबत लज्जास्पद वर्तन केले. तिने त्याला विरोध करत बाहेर धाव घेतली. इकबाल याने तरीही तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मुलीने त्याला लाथ मारून बाजूला करून बाहेर पळ काढला..घडलेला प्रकार तिने तिच्या आई वडिलांना सांगितला. मुलीच्या आईने त्वरित रामनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी याचा तपास करत इकबाल याच्या विरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल केला..16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर इकबाल नावाच्या व्यक्तीने जबरदस्ती करत विनयभंग केला आहे. याप्रकरणी पक्षांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक विक्रम गौड यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.