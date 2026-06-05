मुंबई

Thane News: कोपर गावातील पाणीटंचाईवर नागरिकांचा हंडा मोर्चा, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे पालिकेचे आश्वासन

Dombivli Water Crisis : डोंबिवलीतील कोपर गाव येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी नागरिकांनी हंडा मोर्चा काढत आंदोलन केले.
Dombivli Handa Morcha

Dombivli Handa Morcha

ESakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर गाव परिसरात कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येविरोधात शुक्रवारी नागरिकांनी केडीएमसीच्या ‘ह’ प्रभाग कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन केले. यावेळी केडीएमसीच्या नगरसेविका ज्योती पाटील, पवन पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.

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