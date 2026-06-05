Thane News: कोपर गावातील पाणीटंचाईवर नागरिकांचा हंडा मोर्चा, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे पालिकेचे आश्वासन

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर गाव परिसरात कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येविरोधात शुक्रवारी नागरिकांनी केडीएमसीच्या ‘ह’ प्रभाग कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन केले. यावेळी केडीएमसीच्या नगरसेविका ज्योती पाटील, पवन पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते..कोपर गाव परिसरात सुरुवातीला 0.15 दशलक्ष लिटर व 0.40 दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलकुंभांद्वारे तसेच ओव्हरफ्लो व्यवस्थेतून दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, परिसरातील अनेक भागांत पाणी योग्य दाबाने मिळत नसल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे सातत्याने प्राप्त होत होत्या. त्यानंतर पालिकेने झोनिंग पद्धती लागू करून कोपर गावाचा अर्धा भाग सकाळी तर उर्वरित भाग संध्याकाळी अशा दोन टप्प्यांत पाणीपुरवठा सुरू केला..Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर .पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, झोनिंगमुळे पूर्वी पाणी न मिळणाऱ्या भागांमध्ये पुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र, या बदलामुळे अनेक नागरिकांना सकाळी व संध्याकाळी केवळ ४० ते ४० मिनिटेच कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे दिवसातून दोन वेळा नियमित पाणीपुरवठा करण्याची मागणी नागरिकांनी मोर्चातून केली..याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या जलकुंभावर बायपासद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून अतिरिक्त येणारे ग्रेव्हीटीचे पाणी जोडून पाणी पुरवठ्याचा दाब आणि कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. .Palghar News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची दुचाकीला जोरदार धडक, महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू .हे काम पुढील सहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यानंतर पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत होईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले. नागरिकांनी मात्र पाणीपुरवठा सुधारला नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.