Dombivali Accident : डोंबिवलीतील छेडा रोडवर अपघात! ज्येष्ठ महिला मृत्युमुखी, तास उलटला तरी पोलीस घटनास्थळी दाखल नाही

डोंबिवली - डोंबिवली पूर्वेतील छेडा रोडवर एका 75 वर्षीय महिलेला पालिकेच्या विद्युत कंत्राट गाडीने चिरडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. तृप्ती म्हसकर (वय-75) असे मृत महिलेचे नाव असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ही घटना सिसिटीव्ही मध्ये कैद झाली असून याचा तपास केला जात आहे. .डोंबिवली पूर्वेतील छेडा रोड परिसरात सायंकाळी 5.30 ते 6 च्या दरम्यान हा अपघात घडला आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे पथदिवे दुरुस्तीचे काम एस. एस. इलेक्ट्रिक कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीची पथदिवे दुरुस्ती करणारी गाडी या रस्त्याने जात असताना समोर चालणाऱ्या वृद्ध महिलेला गाडीने ठोकले. समोरच्या चाकाखाली महिला आल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या..रस्त्यावरील जागरूक नागरिक राहुल म्हात्रे, रोहन म्हात्रे, रितेश गोईल, विशाल कराळे, अमेय बांदेकर यांनी तात्काळ चालकाला थांबण्याची सूचना केली. जखमी महिलेला तात्काळ खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. दरम्यान महिलेचा मृत्यू झाल्याची बाब रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले..विशेष बाब म्हणजे अपघात होऊन एक तास उलटला तरी रामनगर पोलिसांना याची माहिती नसल्याने नागरिक आश्यर्य व्यक्त केले जातं आहे. नागरिकांनी सदर चालकाला पकडून ठेवले असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली असून पोलीस आता घटनास्थळी दाखल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.