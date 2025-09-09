मुंबई

Dombivali Accident : डोंबिवलीतील छेडा रोडवर अपघात! ज्येष्ठ महिला मृत्युमुखी, तास उलटला तरी पोलीस घटनास्थळी दाखल नाही

डोंबिवली पूर्वेतील छेडा रोडवर एका 75 वर्षीय महिलेला पालिकेच्या विद्युत कंत्राट गाडीने चिरडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली - डोंबिवली पूर्वेतील छेडा रोडवर एका 75 वर्षीय महिलेला पालिकेच्या विद्युत कंत्राट गाडीने चिरडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. तृप्ती म्हसकर (वय-75) असे मृत महिलेचे नाव असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ही घटना सिसिटीव्ही मध्ये कैद झाली असून याचा तपास केला जात आहे.

