मुंबई

Thane News: डोंबिवली सर्पदंश प्रकरण; डॉ. संजय जाधव निलंबित, पालिका आयुक्तांकडून मोठी कारवाई

Thane News: डोंबिवली सर्पदंश प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. डॉ. संजय जाधव निलंबित यांना निलंबित केले आहे. पालिका आयुक्तांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Dombivli Snakebite Case

Dombivli Snakebite Case

ESakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली, ता. 6 - डोंबिवली येथील प्राणवी भोईर आणि श्रुती ठाकूर या मावशी भाचीचा सर्पदंश झाल्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी शास्त्रीनगर रुग्णालयातील विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय जाधव यांना वैद्यकीय सेवेत कसूर केल्याप्रकरणी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. संजय यांची त्यादिवशी रात्रपाळी होती. ते त्यावेळी रुग्णालयात हजर नसल्याची बाब उघडकीस आल्यामुळे डॉ. जाधव यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
snake
dombivali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com