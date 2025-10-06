Thane News: डोंबिवली सर्पदंश प्रकरण; डॉ. संजय जाधव निलंबित, पालिका आयुक्तांकडून मोठी कारवाई

शर्मिला वाळुंजडोंबिवली, ता. 6 - डोंबिवली येथील प्राणवी भोईर आणि श्रुती ठाकूर या मावशी भाचीचा सर्पदंश झाल्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी शास्त्रीनगर रुग्णालयातील विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय जाधव यांना वैद्यकीय सेवेत कसूर केल्याप्रकरणी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. संजय यांची त्यादिवशी रात्रपाळी होती. ते त्यावेळी रुग्णालयात हजर नसल्याची बाब उघडकीस आल्यामुळे डॉ. जाधव यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. .डोंबिवली येथील चार वर्षाची चिमुरडी प्राणवी भोईर आणि तिची मावशी श्रुती ठाकूर यांना 28 सप्टेंबर रोजी सर्पदंश झाला होता. मन्यार जातीच्या सर्पाने त्यांना चावा घेतला होता. त्यांना तातडीने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी पहाटे 5 च्या दरम्यान दाखल करण्यात आले होते. अपघात विभागात कर्तव्यावर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून त्यांच्यावर उपचार केले होते. .Dombivali News : दिवा स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा विषय मार्गी लावा; मनसे नेते राजू पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.दोन्ही रुग्णांना तात्काळ सर्पदंश विरोधी लस देण्यात आली. प्राणवी साठी पिसियू मधील बाल रोग तजांचा सल्ला घेण्यात आला होता. प्रयोगशाळेत बीटी, सिटी तपासण्या त्वरीत करण्यात आल्या. मात्र प्राणवी हिची तब्येत बिघडल्याने तिला तात्काळ ठाणे येथील सिव्हिल रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच श्रुती यांना अतिदक्षता विभागात निरीक्षणासाठी ठेवण्याची आवश्यकता वाटल्याने तिलाही सिव्हिल रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घेतला. .ऑक्सीजन सपोर्टसह महापालिकेच्या रूग्णवाहिकेतून दोघीना हलविण्यात येत असताना प्राणवी हिचा तात्काळ मृत्यू झाला. तर श्रुती हिचा मंगळवारी 30 सप्टेंबर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. प्राणवी आणि श्रुती यांच्या मृत्यूनंतर तिच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांचा जीव गेल्याचा आरोप केडीएमसी रुग्णालय प्रशासनावर केला होता. वेळेत रुग्णांना उपचार न मिळाल्यामुळे दोन्ही रूग्णांचा मृत्यू झाल्याबाबत तक्रार नातेवाईकांनी केली होती. .Mumbai Accident: मुंबईत टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि बेस्ट बसमध्ये विचित्र अपघात! एक प्रवासी ठार, तर काही जण जखमी.त्याअनुषंगाने पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी वेद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्सव इतर कर्मचारी आणि शास्त्रीनगर रूग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. पालिका आरोग्य विभागाच्या मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी प्रथमदर्शनी दिलेल्या अहवालानुसार विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय जाधव यांची त्या दिवशी रात्रपाळी होती. मात्र ते रुग्णालयात उपस्थित नव्हते. डॉ. जाधव हे आपल्या कर्तव्यावर हजर न झाल्याने कर्तव्यात कसूर केली आहे त्यामुळे ते निलंबनास पात्र आहेत असा अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार आयुक्त गोयल यांनी डॉ. जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.