दहावी पास आहात ? 56 हजारांची नोकरी वाट पाहतेय 

देशात मंदीचं वातावरण आहे. देशात अनेकांना नोकरी नाहीये. मात्र ऐन मंदीत नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना सरकारनं नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिलीय. दहावी पास उमेदवारांसाठी डीआरडीओ (DRDO) ने तब्बल 1817 जागा भरत आहे. त्यामुळे तुम्ही दहावी पास असाल आणि तुमचं वय 18 ते 20 वयोगटात असाल तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी. बातमी तुमच्या फायद्याची आहे, त्यामुळे बातमी शेवटपर्यंत पूर्ण वाचा, त्यामुळे तुमचाच फायदा होईल. तुम्ही जर दहावी पास असाल आणि नोकरीच्या शोधात असाल तर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकारनं तुमच्यासाठी आणलेली नोकरीची सुवर्णसंधी गमावू नका डीआरडीओ (DRDO) म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेत तब्बल 1817 पदांवर भरती केली जाणाराय. ही पदं भरण्यासाठी डीआरडीओनं (DRDO) अर्जही मागवलेत. मल्टी टास्किंग स्टाफसाठी ही भरती होणार आहे. मान्यताप्राप्त संस्थेकडून दहावी पास केलेले विद्यार्थी या जागांसाठी अर्ज करू शकतात. सामान्य (General), ओबीसी (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना (EWS) अर्जाची फी म्हणून 100 रु. तर एससी (SC), एसटी (ST) उमेदवारांसाठी काहीही शुल्क नसेल. काय आहे वयोमर्यादा : 1817 पदांवर होणाऱ्या भरतीमध्ये अर्जदाराची किमान वयोमर्यादा 18 तर कमाल वयोमर्यादा 20 आहे. मात्र तुम्ही आरक्षित विभागातील उमेदवार असाल तर मात्र तुम्हाला त्यात सवलत आहे. त्यासाठी तुम्हाला अधिक माहिती DRDO च्या वेबसाईटवर मिळेल. घाई करा, नोंदणी सुरु : या जागांसाठी 23 डिसेंबर रोजी अर्ज दाखल करण्यास सरुवात झालीय. 23 जानेवारीपर्यंत हे अर्ज करता येतील. त्यासाठी तुम्हाला www.drdo.gov.in या वेबसाईटवर संपूर्ण माहिती मिळू शकणार आहे. तेव्हा मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक संधी चालून आलीय. तेव्हा लवकरात लवकर कागदपत्र शोधा आणि या पदांसाठी अर्ज करा.

