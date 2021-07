गाडीला कट मारल्याच्या रागातून ड्रायव्हरला बेसबॉलच्या बॅटने मारहाण, वसईतील घटना

नालासोपारा:- मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर (Mumbai-Ahmedabad national highway) गाडीला कट मारली या एवढ्या छोट्या कारणासाठी समोरच्या वाहनचालकाने भर हायवेवर (highway) गाडी थांबवून दुस-या गाडीची काचा (break glass of car) फोडून, वाहनचालकाला मारहाण केली. ही घटना 23 जुलै सकाळी 10 वाजता घडली होती. याप्रकरणी वालिव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी याप्रकरणी एका आरोपीला नवी मुंबईच्या (navi mumbai) कोपरखैराणे येथून सोमवारी अटक केली आहे. (Driver hit with baseball bat for cutting lane Mumbai-Ahmedabad national highway at Vasai dmp82)

देवेंद्र पाठक आणि आकाश पाठक अशी आरोपींची नाव असून पोलिसांनी सध्या देवेंद्र पाठकला अटक केली आहे. दोघेही भाऊ कल्याणला ऑक्सफर्ड या शाळेत क्लार्क असल्याची माहिती वालीवचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास चौगुले यांनी दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

ठाण्याला राहणारे तसेच वसईला व्यापार करणारे हर्ष पांचाळ हे शुक्रवार दिनांक 23 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास आपल्या महिंद्रा कंपनीच्या स्कॉर्पिओ गाडीने मुंबई-अहमदाबाद हायवेवरुन जात होते. तेवढ्यात त्याच हायवेवरुन जाणा-या एरटिगा गाडी क्रमांक एम.एच. 43 बी.यू. 0068 या गाडीतील दोघाभावांनी गाडीला कट मारल्याच्या कारणावरुन रागात, चक्क हायवेवर हर्ष पांचाळ यांची गाडी थांबवली.

गाडीतील बेसबॉल बॅटने हर्ष यांच्या गाडीची काच फोडून, डोक्यावर, पायावर आणि हातावर मारहाण केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी हर्ष पांचाळ यांनी वालिव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. अखेर वालीव पोलीसांनी यातील एका आरोपीला अटक केली.