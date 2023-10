Lalit Patil Drugs Case: "मी पळालो नाही, पळवण्यात आलं"; ललित पाटीलचा मीडियासमोर खळबळजनक आरोप

पुणे : ड्रग्ज माफिया ललित पाटील याला मुंबई पोलिसांनी चेन्नई इथून अटक केली आहे. यानंतर त्याला मुंबईत आणण्यात आलं. यावेळी मीडियाच्या कॅमेरॅसमोर बोलताना मी ससून रुग्णालयातून पळून गेलो नाही तर मला पळवण्यात आलं, असा खळबळजनक आरोप त्यानं केला आहे. एबीपी माझानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Drugs Case I didnt run away from Sassoon I was kidnapped Sensational allegation by Lalit Patil)

चेन्नईतून अटक

मुंबई पोलीस आणि पुणे पोलिसांना हवा असलेला ड्रग्ज माफिया ललित पाटील याला मुंबई पोलिसांनी चेन्नईतून अटक केली. त्यानंतर त्याला मुंबईत आणण्यात आलं. (Latest Marathi News)

दरम्यान, कोर्टात हजर करण्यापूर्वी त्याला चेहऱ्यावर कपडा टाकून रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात येत होतं. यावेळी मीडियाच्या प्रतिनिधींनी त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असताना एबीपी माझ्याच्या कॅमेऱ्यासमोर ललित पाटील यानं खळबळ आरोप केला.

"मी ससूनमधून पळून गेलो नाही तर मला पळवण्यात आलं. यामध्ये कोणाकोणाचा हात आहे हे सर्व सांगेन" असं त्यानं म्हटलं. (Marathi Tajya Batmya)

नाशिकमध्ये ड्रग्जचा कारखाना

दरम्यान, ललित पाटील आणि त्याचा भाऊ भूषण पाटील हे दोघे मूळचे नाशिकचे असून त्यांनी त्याठिकाणी ड्रग्ज बनवण्याचा कारखाना सुरु केला होता. या कारखान्यावर मुंबई पोलिसांनी छापेमारी केल्यानंतर त्या ठिकाणी सुमारे २०० किलो ड्रग्ज आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

तत्पूर्वी ललित पाटील गेल्या नऊ महिन्यांपासून पुण्याच्या ससून रुग्णालयात उपचार घेत होता. त्यानंतर पोलिसांच्या हातावर तुरी देत तो पळून गेल्याचं सांगितलं जात होतं.