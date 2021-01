खालापूर जवळ मद्यपींचा पराक्रम; सिगारेटमुळे पेट्रोल पंपाजवळ आग

खालापूर : थर्टी फर्स्ट स्मशानात साजरी करण्यासाठी गेलेल्या मद्यपींनी टाकलेली जळती सिगारेट यामुळे वणवा सदृश्‍य आग भडकल्याची घटना खालापुरात घडली. सुदैवाने यात मोठी दुर्घटना टळली असली तरी, कित्येक झाडे होरपळली आहेत. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना पार्श्वभूमीवर आलेल्या निर्बंधामुळे अनेकांनी सोईच्या जागा शोधत थर्टी फर्स्ट साजरा केला. खालापूर शहरातील काही मद्यपींनीही थर्टी फर्स्ट साजरा करण्यासाठी स्मशानभूमीत पार्टी करत होते. या वेळी त्यांनी जळती सिगारेट सुकलेल्या गवतांवर टाकल्यामुळे आग लागली. या आगीने क्षणार्धात रौद्ररूप धारण केल्यावर मद्यपींनी पळ काढला. मात्र, जवळच असलेल्या पेट्रोल पंपातील कामगारांना आग लागल्याचे दिसताच त्यांनी ती विझवली. परंतु, दुसऱ्या बाजूने आग भडकत जाऊन ती नजीकच्या फार्महाऊसमध्ये पसरली. आगीच्या घटनेची माहिती कळताच अपघातग्रस्त मदत पथकाचे हनीफ कर्जीकर आणि खालापुरातील उद्योजक महेश राठी यांनी खोपोलीहून अग्निशामक बंब बोलवले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आणि महेश राठी यांनी झाडाच्या फांद्या तोडून पसरणारी आग आटोक्‍यात आणली. यात बऱ्याच वृक्षांची हानी झाली आहे. The drunkards near Khalapur Cigarettes cause fire near petrol pump ------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

