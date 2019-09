निवडणूकीमुळे मुंबई विद्यापीठाने परीक्षांच्या तारखा बदलल्या 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या 68 परीक्षांच्या 303 पेपरच्या तारखा विधानसभा निवडणुकीमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या परीक्षांच्या तारखा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. निवडणुकीमुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने 21 व 22 ऑक्‍टोबरला होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी सुधारित वेळापत्रकाचे अवलोकन करून परीक्षेच्या अभ्यासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद पाटील यांनी केले आहे. विद्यापीठाने विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेच्या 22 परीक्षांचे 60 पेपर, वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेच्या 22 परीक्षांचे 57, मानवताशास्त्र शाखेच्या 11 परीक्षांचे 165, आंतरविद्या शाखेच्या 13 परीक्षांचे 21 पेपरच्या तारखांचे फेरनियोजन केले आहे.





Web Title: Due to the election, Mumbai University changed the dates of the exam