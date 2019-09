माफ करा, डोंबिवलीतील खड्ड्यांमुळे उशीर झाला!

ठाणे : डोंबिवलीतील रस्त्यांची 60 वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती त्यापेक्षा आजची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. सरकारने रस्त्यांच्या दुरुस्तीकामाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशा शब्दात संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराविषयी भर कार्यक्रमात संताप व्यक्त केला. खड्डेमय रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागल्याने उशीर झाल्याचे सांगत त्यांनी रसिक प्रेक्षकांची माफीही मागितली. डोंबिवलीतील डॉ. रघुवीरनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने शनिवारी (ता. 7) "शिवकल्याण राजा' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमासाठी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर आणि गायिका राधा मंगेशकर उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांना वेळेवर येता आले नाही म्हणून त्यांनी प्रथम प्रेक्षकांची माफी मागितली.



यंदाच्या पावसाळ्यात डोंबिवलीतील रस्त्यांची अवस्थाही अत्यंत बिकट झाली आहे. पावसामुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि त्यात साचलेल्या पाण्यामुळे खोळंबलेली वाहतूक याचा सामना डोंबिवलीकर रोजच करीत आहेत. रस्त्यावरील खड्ड्यांचा फटका मंगेशकर कुटुंबीयांनाही बसला. पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी रस्त्यांच्या अवस्थेविषयी संताप व्यक्त केला. पाऊस, वाहतूक कोंडी आणि खड्डे यामुळे कार्यक्रमाला येण्यास उशीर झाल्याची खंत त्यांनी डोंबिवलीत व्यक्त करीत सरकारने रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली.

पं. हृदयनाथ यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या कन्या राधा मंगेशकर यांना कार्यक्रमास पोहोचण्यास तब्बल एक तास उशीर झाल्याचेही त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले. राज ठाकरेंनाही बैठक करावी लागली रद्द

राज ठाकरे डोंबिवलीत येण्यापूर्वी एमएसआरडीसीने कल्याण-शीळ रोडवरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र, तरीही राज यांना वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांचा फटका शनिवारी बसला. राज ठाकरेंचा ताफा काही काळ काटई नाक्‍याजवळ वाहतूक कोंडीत अडकला होता. खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे डोंबिवलीत पोहोचण्यास उशीर झाल्याने शनिवारी सकाळी मनसे पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित करण्यात आलेली बैठक रद्द करत ती रविवारी घेण्यात आली.

Web Title: Due to the potholes in Dombivli Late to the event. Hridaynath Mangeshkar angry