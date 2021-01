हिवाळ्यामुळे कोबी, टॉमेटो तसेच भाज्यांचे भाव गडगडल्याने महिलांना दिलासा 

पेण : गेल्या महिन्यात शंभरी पार केलेल्या भाज्यांचे भाव पेणमध्ये गडगडले आहेत. त्यामध्ये गवार, गाजर, मिरची, फ्लॉवर अशा भाज्यांचा समावेश आहे. सध्या कोबीचा भाव प्रतिकिलो अवघा 20 रुपये आहे. टॉमेटोचाही हाच भाव आहे; तर गवार 30 रुपये किलोने विकण्यात येत आहे. ऐन उपवासाच्या मार्गशीर्ष महिन्यात भाव उतल्याने गृहिणींना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मागच्या चार महिन्यांमध्ये वाढलेल्या भाज्यांचे भाव हे गृहिणींसाठी कसोटीचे ठरले; परंतु आता बाजारात भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे पेणच्या मंडईमध्ये कोबी, फ्लॉवर, भेंडी, गाजर, गवार, मटार, वांगी, टोमॅटो, ढोबली मिरची, यांचे भाव कमी झाले आहेत. या भाज्या वाशीसह पुणे, नाशिक या भागांतून मोठ्या प्रमाणात येतात. यासह तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातून शेतकरीसुद्धा घाऊक बाजारात भाजी आणतात. त्यामुळे मार्गशीर्ष महिन्याच्या सुरुवातीपासून सर्व भाज्यांचे दर एकदम कमी झाले आहेत. मार्गशीर्ष महिना उपवासाचा आहे. त्यामुळे भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणावर असली, तरी अचानक भाव कमी झाल्याने चिंता आहे. ग्राहकांची खरेदीसाठी गर्दी नाही.

- मुबिन खान,

भाजीविक्रेती, पेण .... गेल्या महिन्यात भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे मोजक्‍याच भाज्या जेवणात वापराव्या लागत होत्या; मात्र आता भाव कमी झाल्याने समाधान वाटते. बाजारातून दोन-तीन दिवस पुरेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या घरी आणून ठेवल्या आहेत.

- मनाली जाधव,

गृहिणी, पेण भाज्यांचे भाव (प्रतिकिलो रुपयांत) कोबी -- 20

गवार --30

टोमॅटो --20

गाजर --40

फ्लॉवर--50

ढोबळी मिरची --50

मिरची --50

भेंडी --40

वांगी --50

कोथिंबीर जुडी--20 भाज्यांचा सध्याचा भाव (प्रतिकिलो, रुपयांत) कोबी--80

गवार--120

टोमॅटो--60

गाजर--100

फ्लॉवर--120

ढोबळी मिरची---100

मिरची ---120

भेंडी---80

वांगी---80

कोथिंबीर जुडी--60

