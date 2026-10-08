Palghar Earthquake : पालघरला भूकंप,३.७ रिश्टर स्केलचा धक्का; तलासरी तालुक्यातील कुर्झे केंद्रबिंदू, सात किलोमीटर खोलीवर भूकंपाची नोंद

पालघर - पालघरमध्ये अचानक जमीन हादरली आणि काही क्षणांसाठी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गुरुवारी सायंकाळी ७ वाजून १६ मिनिटांनी पालघर जिल्ह्यात ३.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. तलासरी तालुक्यातील कुर्झे परिसर हा या भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याची नोंद भारतीय भूकंपमापक संस्थेने केली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली सुमारे सात किलोमीटर खोलीवर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..तलासरीसह जिल्ह्यातील काही भागांना या भूकंपाचे धक्के जाणवले. अचानक झालेल्या हादऱ्यामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यात सातत्याने भूकंपाचे धक्के नोंदविले जात असल्याने या घटनेने पुन्हा एकदा भूकंपाच्या मालिकेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..पालघरमध्ये डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांत भूकंपाचे सर्वाधिक धक्के नोंदविले गेले आहेत. जव्हार परिसरातही यापूर्वी भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. १० एप्रिल रोजी तलासरी तालुक्यात २.५ रिश्टर स्केलचा, तर २६ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११.१० वाजता ३.६ रिश्टर स्केलचा भूकंप नोंदविण्यात आला होता..गुरुवारच्या भूकंपामुळे तलासरी परिसरातही हादरा जाणवल्याचे सांगण्यात येत आहे. वारंवार होणाऱ्या या भूकंपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील भूकंपीय हालचालींचा शास्त्रीय अभ्यास आणि संवेदनशील भागांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.