ड्रोन घेणार आगीचा अंदाज 

मुंबई : आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलात रोबो दाखल झाल्यानंतर आता लवकरच ड्रोनचाही वापर केला जाण्याची शक्‍यता आहे. उंच इमारतींना लागलेली आग विझवण्याबरोबरच आगीचा अंदाज घेण्यासाठीही ड्रोनचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे अग्निशमन दलाची कार्यक्षमता व अचूकता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई अग्निशमन दलाने काही महिन्यांपूर्वी आग विझवणारा रोबो ताफ्यात दाखल केला आहे. त्याचबरोबर आता ड्रोनही विकत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नुकत्याचा झालेल्या महासभेत देण्यात आली. प्रत्यक्ष आग विझवण्यासाठी ड्रोनचा कितपत वापर होईल याबाबत साशंकता आहे. तरीही ड्रोनद्वारे टेहळणी करून उपाययोजना करता येईल. आगीचा अंदाज न आल्याने अनेक वेळा अपघात घडले आहेत. अशा वेळी ड्रोनच्या साह्याने पाहणी करून मदत पोहचवली जाऊ शकते, असे अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पाच वर्षांपूर्वी अंधेरीतील लोटस बिझनेस पार्क या बहुमजली इमारतीची आग आटोक्‍यात आणताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाला होता. त्या इमारतीत मोठ्या प्रमाणात धूर पसरला होता. अशा परिस्थितीत ड्रोनच्या साह्याने आगीचा अंदाज घेता येऊ शकतो. परदेशात रासायनिक आगीच्या वेळी वापर

परदेशात ड्रोनचा वापर आग आटोक्‍यात आणण्यासाठीही केला जातो. ड्रोनला पाण्याचा पाईप जोडून उंचावरील आगही आटोक्‍यात आणली जाते. खासकरून रासायनिक आगीच्या वेळी ड्रोनचा वापर केला जातो. मात्र, मुंबईत रेकी करण्यासाठी वापर करण्याचा अग्निशमन दलाचा विचार आहे.

Web Title: Easy to extinguish fire with a drone in Mumbai