दहावी-बारावीच्या परिक्षांबद्दल शिक्षणमंत्र्यांचे महत्त्वाचं वक्तव्य

राज्यातील कोरोनाची वाढती आकडेवारी पाहता दहावी, बारावीची परिक्षांच्या तारखा पुढे ढकलण्यात याव्यात. कोविडची परिस्थिती आटोक्यात येताच योग्य वेळी दोन्ही परिक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाकडे केली. या मागणीनंतर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या परिक्षांबाबत महत्त्वाचं विधान केलं. "एकीकडे अभ्यास, दुसरीकडे कोरोना अशा बिकट मानसिकतेत विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाची आणि सरकारची प्राथमिकता ही विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हीच आहे. आम्ही गेले काही दिवस अनेकांशी चर्चा केली. विविध लोकांशी बोललो. विद्यार्थ्यांशी बोलून त्यांचीही मनस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आता लवकरच शिक्षणमंत्री या नात्याने मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजावून सांगणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून लवकरच आपण पुढील निर्णय घेणार आहोत", असे वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

In light of recent upsurge of Covid-19 cases, I've been holding consultations with student representatives, elected representatives from all parties, tech giants, parents, teachers & other sector experts regarding alternatives for assessment of HSC & SSC board students. (1/2) pic.twitter.com/0LbnMv6aXu

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) April 9, 2021