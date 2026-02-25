मुंबई

Mokhada Accident : मोखाड्यात आयशर टेम्पो पुलावरून नदीत कोसळला; चालक जखमी

आयशर टेम्पो कारला घासुन, पुलाचा कठडा तोडुन नदीत कोसळला.
Eicher Tempo Plunges Off Bridge into River

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा - मोखाडा - त्र्यंबकेश्वर मार्गावर वाघ नदीवर असलेल्या पुलाच्या वळणावर आयशर टेम्पो आणि कार समोरासमोर आले. यावेळी टेम्पो कारला घासुन, पुलाचा कठडा तोडुन नदीत कोसळला आहे. या अपघातात टेम्पो चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

