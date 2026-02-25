Mokhada Accident : मोखाड्यात आयशर टेम्पो पुलावरून नदीत कोसळला; चालक जखमी

मोखाडा - मोखाडा - त्र्यंबकेश्वर मार्गावर वाघ नदीवर असलेल्या पुलाच्या वळणावर आयशर टेम्पो आणि कार समोरासमोर आले. यावेळी टेम्पो कारला घासुन, पुलाचा कठडा तोडुन नदीत कोसळला आहे. या अपघातात टेम्पो चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..मोखाडा पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मोखाड्यातील डाॅ. आशिष जसवाल आपल्या कारने नाशिकच्या दिशेने जात होते. तर माल भरलेला आयशर टेम्पो नाशिकहून डहाणुकडे जात असतांना, वालब्रिज च्या वळणावर समोरासमोर आले. यावेळी टेम्पो वेगात असल्याने, चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले. टेम्पो कारला घासुन, पुलाचा कठडा तोडुन थेट सुमारे 150 खोल नदीत कोसळला. मात्र, या अपघातात डाॅ. आशिष जयस्वाल बालंबाल बचावले आहेत..नदीत पाणी असल्याने सुदैवाने टेम्पो चालक बचावला असुन तो गंभीर जखमी झाला आहे. जखमी चालकाला तेथूनच नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी हलविण्यात आल्याची माहीती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रेमनाथ ढोले यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.