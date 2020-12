पवईतील ऍमेझॉन कार्यालयात तोडफोड प्रकरणी मनसे कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल

घाटकोपर : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मराठीच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाची नोटीस बजावणाऱ्या एमेझॉन कंपनीविरोधात मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत शुक्रवारी (ता. 25) पवईतील ऍमेझॉन कार्यालयात तोडफोड केली. याप्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात मनसेच्या आठ कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा ऍमेझॉन कंपनीच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर सक्तीने करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आली होती; मात्र असे असताना ऍमेझॉन कंपनीकडून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना न्यायालयामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. याबाबत मनसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेत मुंबईतील सकीविहार येथील ऍमेझॉन कार्यालयातील वस्तूंची तोडफोड केली. याप्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात मनसेच्या आठ कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भादंवि कलम 664/20 कलम, 452, 153, 145, 147, 149, 427, 506, भादंवि नियमानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण यादव अधिक तपास करीत आहेत. या प्रकरणातील आरोपी मनसेचे उपविभाग अध्यक्ष प्रफुल्ल दळवी, शाखाध्यक्ष रवींद्र मालुसरे, संतोष मोरे, मनविसे विभाग अध्यक्ष महादेव पवार, नरेंद्र चाळके, राहुल चव्हाण आदींचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. Eight MNS workers charged in Amazon office vandalism case in Powai --------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

