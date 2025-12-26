मुंबई

Eknath Shinde : "महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलाय; बाहेरच्या चर्चांकडे लक्ष देऊ नका"– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे!

Mahayuti Alliance Formula : डोंबिवलीतील “विजय निर्धार” सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलेला असल्याचे स्पष्ट सांगितले व बाहेरच्या चर्चांकडे लक्ष देऊ नका असे आवाहन केले. त्यांनी भाजप व शिंदे सेनेच्या युतीवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला व विकास अजेंडावर भर दिला.
डोंबिवली : बाहेर कोण काय बोलतं, युती होणार की नाही या चर्चांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलेला असून चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः पुढाकार घेत आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासोबत नियमित बैठका सुरू आहेत. महायुतीमध्येच निवडणूक लढवून जिंकण्याचा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असे ठाम प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

