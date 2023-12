ठाण्यात ज्यू धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळी बॉम्ब ठेवल्याचा ईमेल; बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी

मुंबई- ठाण्याच्या सिनेगॉग चौकात बॉम्ब ठेवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. ज्यू धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळी बॉम्ब ठेवण्यात आल्याची माहिती ईमेल द्वारे देण्यात आली होती. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. बॉम्बशोधक पथक दाखल झाले असून बॉम्ब शोधण्याचं काम सुरु आहे. ( Email about bombing Jewish place of worship in Thane Police at the scene )