महापे एमआयडीसीत कचऱ्याचे साम्राज्य

नवी मुंबई : महापे येथील एमआयडीसी मुख्यालयाच्या समोर कर्मचारी वसाहतीला समस्यांचा विळखा पडला आहे. या वसाहतीत कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले असून, या ठिकाणी राहणारे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे.



एमआयडीसी मुख्यालयासमोर जुनी कार्यालयाची इमारत व कर्मचारी वसाहत आहे. मुख्यालय नवीन इमारतीमध्ये हलविल्यानंतर या ठिकाणी अतिक्रमण मोहिमेमध्ये जप्त केलेले साहित्य, एमआयडीसी प्रशासनाकडील जुनी वाहने व इतर साहित्य ठेवले जात आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे पाईप व इतर साहित्यही याच भूखंडावर ठेवण्यात आले आहे. या ठिकाणी कर्मचारी वसाहत असून ३० ते ३५ नागरिक वास्तव्य करत आहे. त्यातच वसाहतीच्या या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गवत वाढले आहे. कचऱ्याचे ढिगारे निर्माण झाले असून, भंगार साहित्य ठेवल्यामुळे त्यामध्ये पाणी साचले आहे. त्यामुळे कचरा व साचलेल्या पाण्यामुळे डासांचे प्रमाण वाढले आहे. डासांमुळे सायंकाळी इमारतीच्या बाहेर उभे राहणेही शक्‍य होत नाही. वसाहतीमधील समस्यांविषयी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. परंतु कोणीही याकडे लक्ष देत नाही. कर्मचारी वसाहतीच्या परिसरातील कचरा रोज उचलला जात नसून, साध्या कचरा ठेवण्यासाठी कचराकुंड्यादेखील ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. मोकळ्या जागेवरच कचरा टाकला जात असल्याने दुर्गंधी वाढत आहे. त्यामुळे किमान कचरा ठेवण्यासाठी कचराकुंड्या उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात व नियमित कचरा उचलला जावा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. अनावश्‍यक भंगार साहित्य येथून हटविण्यात यावे व नियमित साफसफाई करावी, अशी मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. एमआयडीसीच्या जुन्या कार्यालयामध्ये नियमित पडणाऱ्या पावसामुळे गवत वाढले आहे. पावसाळा संपल्यानंतर येथील साफसफाई करण्यात येईल.

- एस. पी. आव्हाड, उपअभियंता, एमआयडीसी.

Web Title: Empire of the Waste in Mahape MIDC