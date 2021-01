कंगनावरील फौजदारी तक्रारीच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांना मुदतवाढ

मुंबई : सतत वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या अभिनेत्री कंगना राणावतविरोधात गीतकार जावेद अख्तर यांनी केलेल्या फौजदारी तक्रारीवर तपास करण्यासाठी आज अंधेरी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना मुदत वाढ दिली. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात कंगनाने रिपब्लिक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अख्तर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली होती. या व्हिडीओला यूट्यूबवर लाखो हिटस मिळाल्या आहेत. मात्र कंगनाने केलेले आरोप धांदात खोटे असून त्यामध्ये तथ्य नाही. या व्हिडीओमुळे माझी नाहक बदनामी झाली आणि मानसिक त्रास झाला आहे, असा आरोप करणारा मानहानीचा फौजदारी दावा अख्तर यांनी केला आहे. अंधेरो महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात आज यावर सुनावणी झाली. पोलिसांनी अद्याप कंगनाचा जबाब नोंदविला नाही, त्यामुळे अधिक अवधी द्यावा अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आणि पुढील सुनावणीला अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी ता. 1 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा बॉलिवूडमध्ये माफिया राज असल्याचा आरोप कंगनाने केला होता. यामध्ये अख्तर आणि दिग्दर्शक महेश भट यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता, असे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. Extension of time for Mumbai Police to investigate criminal complaint against Kangana ------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Extension of time for Mumbai Police to investigate criminal complaint against Kangana