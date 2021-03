मनसुख हिरेन यांच्या कुटुंबाच्या जीवाला धोका - किरीट सोमय्या

भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी मंगळवारी ठाण्यात येऊन मनसुख हिरेन यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे. पाच मार्चला मुंब्रा रेती बंदर येथील खाडीत मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला होता. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ फेब्रुवारी महिन्यात स्फोटके भरलेली स्कॉर्पियो कार आढळली. ही कार मनसुख हिरेन यांच्याकडे होती. स्कॉर्पियो कारची चोरी झाल्याची, तक्रार त्यांनी नोंदवली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या संपूर्ण प्रकरणात हिरेन कुटुंबीयांचा राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकानेही चौकशी केली. आज किरीट सोमय्या यांनी ठाण्यात येऊन हिरेन कुटुंबाची भेट घेतली. "हिरेन कुटुंबाच्या जीवाला धोका असून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो" असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. "हिरेन कुटुंबाला सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्याची मी केंद्राला विनंती करतो." असे सोमय्या म्हणाले. 'मुंबई पोलिसांनी पद्धतशीरपणे पुरावे नष्ट केले' असा आरोप सोमय्या यांनी केला.

सचिन वाझे यांच्या सोसायटीतच होती 'ती' कार

अंबानी यांच्या घराजवळ आढळलेली स्कॉर्पियो कार ही चोरीची नसून ती कार सचिन वाझे राहत असलेल्या सोसायटीतच पार्क करण्यात आली असल्याची माहिती टीओआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सचिन वाझे यांनी अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकांनी भरलेली ती स्कॉर्पियो प्लांट करण्याच्या कटात सहभाग असल्याचं मान्य केल्याचं सांगितलं जात आहे. हिरेन यांनी चौकशीदरम्यान ती स्कॉर्पियो कार १७ फेब्रुवारीला मुलुंड-ऐरोली रोडवरून चोरी झाल्याची माहिती दिली होती. NIA ने केलेल्या तपासात असं दिसून आलं की ती स्कॉर्पियो कार कोणीतरी चावीने उघडली, स्वत: चालवून आणली आणि वाझे राहत असलेल्या ठाण्याच्या साकेत सोसायटीमध्ये पार्क केली. त्यानंतर हीच स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांसहित आढळली.

