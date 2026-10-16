Farah Khan: फराह खानचा कंटेंट क्रिएटर्सना सल्ला; ‘सहजता, वास्तव आणि विनोदातूनच उत्तम कंटेंट’

सहजता, वास्तवाशी जोडलेपण आणि विनोद यांचा मेळ साधणाऱ्या कंटेंटला प्रेक्षक अधिक चांगला प्रतिसाद देतात, असे मत चित्रपट निर्माती फराह खान यांनी व्यक्त केले. मुंबईत आयोजित ‘एडिट्स फिल्म फेस्टिव्हल’च्या समारोपाच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या महोत्सवात इशांक गुप्ता, सान्या रोहिल्ला आणि अहसान वझीर यांना उत्कृष्ट कंटेंट निर्मितीसाठी विजेते म्हणून गौरविण्यात आले.या कार्यक्रमाला फेस्टिव्हलच्या परीक्षक अहसास चन्ना, डॉली सिंग, निखिल तनेजा आणि राजीव मसंद यांच्यासह १०० हून अधिक कंटेंट क्रिएटर्स उपस्थित होते..इशांक, सान्या आणि अहसान यांच्या कंटेंटचा गौरवएडिट्स फिल्म फेस्टिव्हलसाठी ऑगस्टमध्ये प्रवेशिका स्वीकारण्यास सुरुवात झाली होती. पुढील ४५ दिवसांत क्रिएटर्सना त्यांच्या कॅमेरा रोलमधील मूळ, अनएडिटेड व्हिडिओंचा वापर करून कंटेंट तयार करण्याचे आव्हान देण्यात आले होते. यासाठी इन्स्टाग्रामच्या ‘एडिट्स’ या व्हिडिओ एडिटिंग अॅपचा वापर करणे आवश्यक होते.या महोत्सवात निवडलेल्या कलाकृतींमधून वेगवेगळ्या पद्धतीने कथा सांगण्याची आणि संपादनाच्या माध्यमातून मूळ दृश्यांना नवा आकार देण्याची क्षमता दिसून आली. त्यातून इशांक गुप्ता (@filmmaker.ishank), सान्या रोहिल्ला (@bunniestbunnytoeverbunny) आणि अहसान वझीर (@ahsan_vazir__) यांच्या प्रवेशिकांची सर्वोत्तम तीन कलाकृती म्हणून निवड करण्यात आली.अहसास चन्ना, डॉली सिंग, निखिल तनेजा आणि राजीव मसंद या परीक्षकांनी विजेत्यांची निवड केली..क्रिएटर्सना नव्या प्रयोगांसाठी व्यासपीठमेटा इंडियाचे ग्लोबल पार्टनरशिप्स प्रमुख अंकित रिहाल म्हणाले की, क्रिएटर्सना योग्य साधने, प्लॅटफॉर्म आणि संधी उपलब्ध करून देणे हे कंपनीच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. या महोत्सवामुळे क्रिएटर्सना सर्जनशीलतेच्या नव्या शक्यता शोधण्याची, यापूर्वी न वापरलेल्या फीचर्सचा प्रयोग करण्याची आणि वेगळ्या पद्धतीने कथा मांडण्याची संधी मिळाली.या उपक्रमासाठी त्यांनी परीक्षक आणि विशेष अतिथी फराह खान यांचे आभार मानले. फराह खान यांनी त्यांच्या कथाकथनाच्या प्रवासातील अनुभव आणि दृष्टिकोन उपस्थितांसोबत शेअर केले..‘Gen Z कडून मला खूप प्रेरणा मिळाली’कार्यक्रमातील संवादादरम्यान फराह खान यांनी चित्रपट निर्मिती आणि सोशल मीडियावरील कंटेंट यांबाबतचा आपला दृष्टिकोन मांडला. मोठ्या पडद्यासाठी चित्रपट तयार करण्यापासून ते सोशल मीडियासाठी रील्स बनवण्यापर्यंतच्या अनुभवातून त्यांनी कंटेंटमधील सहजतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.त्या म्हणाल्या, “लोकांना वाटते की माझ्या प्रत्येक पोस्टमागे एखादी मोठी योजना असते. पण मी काय पोस्ट करायचे, याचा फारसा विचार करत बसत नाही. जनरेशन Z कडून मला खूप प्रेरणा मिळाली आहे. ते कोणताही अतिरिक्त विचार न करता सहजपणे व्यक्त होतात. माझ्या शोमधील एखादा क्लिप असो, सहज झालेल्या गप्पा असोत किंवा क्षणात सुचलेली एखादी खोडकर कल्पना असो, माझ्यासाठी हे सगळे उत्स्फूर्त असते.”त्या पुढे म्हणाल्या की, सहजता, वास्तवाशी जोडलेपण आणि त्यासोबत थोडासा विनोद या गोष्टींना इन्स्टाग्रामवरील प्रेक्षक चांगला प्रतिसाद देतात.एडिट्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या माध्यमातून क्रिएटर्सना आपल्या कल्पना नव्या पद्धतीने मांडण्यासाठी आणि व्हिडिओ एडिटिंगमधील कौशल्य दाखवण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले. या उपक्रमासंबंधी अधिक माहितीसाठी @metaindia आणि #EditsFilmFestival या माध्यमांवर अपडेट्स पाहता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.