Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत मोठा घोळ; व्यापारी बँकांकडून जादा व्याज आकारणीचा संशय, ५.५ लाख खाती ऑडिटच्या कक्षेत

-सदानंद पाटीलमुंबई : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही व्यापारी बँकांकडून गंभीर त्रुटी व हेराफेरी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या व्याज आकारणीत अवाच्या सवा वाढ करून नाव, बँक खात्याचा तपशील आणि कर्ज प्रकरणात मोठी तफावत दाखविल्याचे उघडकीस आले आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या अनियमिततेमुळे सहकार विभागाने सुमारे पाच ते साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची यादी संबंधित बँकांना त्रुटीनिशी परत पाठवली असून, या सर्व खात्यांचे विशेष ऑडिट (लेखापरीक्षण) करण्याचा निर्णय घेतला आहे..राज्य सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली असून, आतापर्यंत विविध टप्प्यांत लाभार्थींच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, पुढील टप्प्यातील सुमारे पाच ते साडेपाच लाख लाभार्थ्यांच्या यादीत मुख्यतः व्यापारी बँकांशी संबंधित शेतकरी आहेत. या बँकांनी सादर केलेल्या ‘डेटा’ची सहकार खात्याकडील उपलब्ध आकडेवारीशी तुलना केली असता, शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष थकबाकी आणि बँकांनी दाखवलेली थकबाकी यामध्ये मोठा फरक आढळून आला आहे. या बँकांनी आपला ‘हेअरकट’ (सवलत) वाचविण्यासाठी आणि सरकारकडून अतिरिक्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने जादा व्याजाची आकारणी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या बँकांमध्ये कोअर बँकिंग प्रणाली लागू असून, रिझर्व्ह बँकेचे नियमित ऑडिटही होत असताना अशा प्रकारची ‘अजब चूक’ घडल्याने सहकार खात्याची डोकेदुखी वाढली आहे. बँकांनी दिलेल्या याद्यांमध्ये खातेदारांच्या नावात बदल आणि माहितीमधील त्रुटी यांसारख्या अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत. या संपूर्ण घोळामुळे कर्जमाफीच्या पुढील यादी प्रसिद्ध होण्यास व पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. शासनाला या चुकीच्या व्याज आकारणीचा कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागू नये, यासाठी सहकार विभागाचे सरकारी लेखापरीक्षक प्रत्येक खात्याची सखोल तपासणी करणार आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शेतकरी कर्जमाफी योजनेत व्यापारी बँकांकडून जवळपास पाच ते साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची यादी सहकार खात्याला प्राप्त झाली होती. मात्र, या चार ते पाच बँकांच्या यादीतील बहुतांश खातेदार शेतकऱ्यांच्या हिशेबांमध्ये मोठी तफावत आहे. मोठ्या प्रमाणात व्याजाची आकारणी झाल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत, तसेच अनेक छोट्या-मोठ्या त्रुटी असल्याने ही सर्व यादी संबंधित बँकांना परत पाठविण्यात आली आहे. सहकार खात्यामार्फत या यादीचे ऑडिट केले जाणार आहे.-दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.