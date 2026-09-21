मुंबई

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत मोठा घोळ; व्यापारी बँकांकडून जादा व्याज आकारणीचा संशय, ५.५ लाख खाती ऑडिटच्या कक्षेत

55 Lakh Farmer Accounts Face Audit Over Interest Discrepancies: कर्जमाफी योजनेत व्यापारी बँकांची अवाजवी व्याज आकारणी, लाखो शेतकऱ्यांची यादी त्रुटीनिशी परत; प्रत्येक खात्याचे विशेष ऑडिट सुरू
Farmer Loan Waiver Data Row Commercial Banks Show Excess Interest Charges 55 Lakh Accounts Sent for Special Audit

Farmer Loan Waiver Data Row Commercial Banks Show Excess Interest Charges 55 Lakh Accounts Sent for Special Audit

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सदानंद पाटील

मुंबई : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही व्यापारी बँकांकडून गंभीर त्रुटी व हेराफेरी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या व्याज आकारणीत अवाच्या सवा वाढ करून नाव, बँक खात्याचा तपशील आणि कर्ज प्रकरणात मोठी तफावत दाखविल्याचे उघडकीस आले आहे.

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