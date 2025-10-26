Mokhada Heavy Rain : शेतकऱ्यांवर पुन्हा आस्मानी संकट! पीक शेतात तरंगले, अन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रु तरळले

मोखाडा - पालघर जिल्ह्याला परतीच्या पावसाने झोडपले आहे. यापुर्वी पावसाने खरीपाचे पीक वाया गेले आहे. आता परतीच्या पावसाने, शेतात कापुन ठेवलेले पीक शेतातच तरंगु लागले आहे. तसेच खळ्यावर साठवलेले पीक ओले झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर एकाच खरीप हंगामात दुबार आस्मानी संकट कोसळले आहे. .पालघर जिल्ह्यात खरीपाचे 1 लाख 7 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये 76 हजार हेक्टर सर्वाधिक क्षेत्र भात पीकाचे आहे. या मुख्य पीकावरच शेतकऱ्यांना, आपल्या कुटुंबाची वर्षभर गुजराण करावी लागते आहे. यावर्षी सततच्या पावसाने, खरीपाचे ऊभे पीक आडवे झाले आहे..जिल्ह्यात यावर्षी सरकारी पंचनाम्यानुसार 12 हजार 488.99 ईतक्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये 46 हजार 563 शेतकरी बाधीत झाले आहे. त्यासाठी नुकसान भरपाई म्हणुन शासनाने 12 कोटी 40 लाख रूपयांचा मंजुरी दिली आहे.मात्र, आता परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. शेतकऱ्यांनी कापुन ठेवलेले पीक, शेतातच पाणी साचल्याने शेतातच तरंगु लागले आहे. बचावलेले पीक घरात येईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, मात्र परतीच्या पावसाने त्यावर घाला घातला आहे..त्यामुळे हेही पीक हातुन जाणार असल्याने, शेतकऱ्यांच्या हाती, यंदा पीकाऐवजी पेंढाच येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आता या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून, त्याची नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..पुर्वी ऊभे पीक शेतातच आडवे झाले, त्याचे पंचनामे प्रशासनाने योग्य पध्दतीने केलेले नाही. अनेक बाधीत शेतकऱ्यांना बाधीत असताना वंचित ठेवण्यात आले आहे. आता पुन्हा परतीच्या पावसाने, शेतात कापुन ठेवलेल्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष पंचनामे करून बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी.- दिगंबर पाटील, शेतकरी, आडोशी मोखाडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.