मुंबई

FDA Crackdown: एफडीए कारवाईवर उच्च न्यायालयाची झापड; पंचतारांकित हॉटेलला दिलासा, परवाना निलंबन पुनर्विचाराचा आदेश

एफडीएच्या झटपट कारवाईवर उच्च न्यायालयाची कानउघाडणी; परवाना निलंबनापूर्वी आस्थापनांना परिसर रिकामा करण्यासाठी व बाजू मांडण्यासाठी किमान वेळ देण्याचे निर्देश
The court observed that authorities should provide a reasonable opportunity to be heard before taking drastic regulatory action.

The court observed that authorities should provide a reasonable opportunity to be heard before taking drastic regulatory action.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : स्वच्छतेच्या नियमांची पूर्तता न झाल्यास कारवाई करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) पूर्ण अधिकार आहे; मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनाला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला किमान वेळ द्यायला हवा. थेट कारवाईने नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव कारवाई करताना ठेवायला हवी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईस्थित एका पंचतारांकित हॉटेलने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एफडीएला सुनावले. तसेच कारवाई करताना थोडे भान ठेवण्याचा सल्ला एफडीएला दिला.

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