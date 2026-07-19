FDA Crackdown: एफडीए कारवाईवर उच्च न्यायालयाची झापड; पंचतारांकित हॉटेलला दिलासा, परवाना निलंबन पुनर्विचाराचा आदेश

मुंबई : स्वच्छतेच्या नियमांची पूर्तता न झाल्यास कारवाई करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) पूर्ण अधिकार आहे; मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनाला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला किमान वेळ द्यायला हवा. थेट कारवाईने नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव कारवाई करताना ठेवायला हवी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईस्थित एका पंचतारांकित हॉटेलने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एफडीएला सुनावले. तसेच कारवाई करताना थोडे भान ठेवण्याचा सल्ला एफडीएला दिला..एफडीएने एखाद्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ निलंबित किंवा रद्द केल्यास रुग्णाने तिथून हातात सलाईन घेऊन बाहेर पडायचे का, उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांनी अशावेळी काय करायचे, आयत्या वेळी त्यांनी कुठे जायचे, असे प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएसमोर उपस्थित केले. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २ जुलैला दुपारी हॉटेलच्या परिसराची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीनंतर तयार करण्यात आलेल्या अहवालात नियमांची पूर्तता करण्यात हॉटेल व्यवस्थापन अपयशी ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एफडीएच्या नियुक्त अधिकाऱ्याने हॉटेलचा एफएसएसएआय परवाना त्वरित निलंबित करण्याचा आदेश काढला व हॉटेलला कोणत्याही प्रकारचा अन्नविषयक व्यवसाय त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिल्यामुळे तत्काळ हॉटेल बंद करण्यात आले; मात्र कारवाई झाली तेव्हा हॉटेलमध्ये काही परदेशी नागरिकही वास्तव्यास होते. या कारवाईने आमचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. परवाना निलंबित का केला, याचा तपशीलही एफडीएने दिलेला नाही. तसेच बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही, असे हॉटेलच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले..कारवाई वार पाहून करता?- हॉटेलकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याने ही कारवाई केल्याचे एफडीएने न्यायालयाला सांगितले; मात्र आम्ही आता सर्व नियमांची पूर्तता केलेली आहे. एफडीएने नव्याने तपासणी करावी व परवाना निलंबित करण्याची कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी हॉटेलकडून करण्यात आली.- त्यावर शनिवार-रविवार असल्याने तपासणी तातडीने करणे शक्य नसल्याचे एफडीएने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. कारवाई वार कोणता ते पाहून करता का, असा प्रश्न केला व एफडीए आयुक्त कार्यालयाला याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलची तत्काळ नव्याने तपासणीचे आदेश दिले.- विशेष पथकाची नियुक्ती करून हॉटेलने दावा केल्याप्रमाणे सर्व नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई तत्काळ मागे घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने एफडीएला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.