सायन-पनवेल महामार्गावर दुचाकीस्वारांची धूम; लेन पाळत नसल्याने मोठ्या अपघाताची भिती

मुंबई ः सायन - पनवेल महामार्गावर वाहतुक नियमांची पायमल्ली करत दररोज दुचाकीस्वार धुम ठोकत आहे. त्यामूळे अवजड वाहनांसह चारचाकी वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. दुचाकीस्वार अचानक गाडीपुढे येऊन वाहनांना ओव्हरटेक करत असल्याने महामार्गावर मोठा अपघात होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. युवकांमध्ये सध्या स्पोर्ट्स दुचाकीची क्रेज दिसून येत आहे. याच दुचाकी कार्यालयीन, महाविद्याल किंवा पर्यटनासाठी सुद्धा वापरल्या जात आहे. मात्र, महामार्गावरील लेनचे नियम न पाळताच वाहनांना ओव्हरटेक करून पुढे जाण्याची शर्यतच दिसून येत आहे. गेल्या वर्षात राज्यातील एकूण अपघातांच्या तुलेनेत 45 टक्के अपघात दुचाकीस्वारांच्या ओव्हरटेकमूळे झाल्याचे महामार्ग पोलीसांनी सांगितले आहे. मात्र, तरीही दुचाकीस्वारांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा सायन -पनवेल महामार्गावर महामार्ग पोलीसांकडून या दुचाकीस्वारांवर वेळीवेळी कारवाई केली जात असल्य़ाचे महामार्ग पोलीसांनी सांगितले आहे. मात्र, महामार्गावरील वाहतूकीचे नियम तोडून सुसाट वेगाने धुम ठोकणाऱ्या दुचाकीस्वारांमध्ये कुठलीही भिती नसल्याचे दिसते आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर या दरम्यान 136 अपघात झाले असून, 63 नागरिकांचा मृत्यु झाला आहे. तर 54 गंभीर जखमी झाले आहे. तर 13 किरकोळ गंभीर झाले आहे. त्यासोबतच 41 घटना कोणतीही जखम न झालेले अपघात सुद्धा झाले असल्याची माहिती महामार्ग पोलीस विभागाने दिली आहे. Fear of major accident due to non observance of two wheeler lane on Sion-Panvel highway ------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

