पाचवी, आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची नवीन तारीख माहितेय का ?

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra) परीक्षा परिषदेकडून राज्यभरात आयोजित केली जाणारी पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती (5th And 8th Scholarship Exam) परीक्षा 8 ऑगस्टऐवजी 9 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक (Exam timetable) बदल करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य परीक्षा परीषदेने एक परिपत्रक जारी करून दिली आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यात वीकेंड लॉक डाऊन पाळण्यात येत असल्याने परीक्षा रविवार 8 ऑगस्टऐवजी सोमवार 9 आँगस्ट रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी दिली. सदर परीक्षेचे हाँलतिकीटही परिषदेने शाळांच्या लाँगीनमध्ये उपलब्ध करून दिले असून परीक्षेसंदर्भातील सूचना विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे सुपे यांनी सांगितले.