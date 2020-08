बलात्काराची बोगस फिर्याद दाखल करणाऱ्या तरुणीला दंड

मुंबई : घरच्यांच्या दबावामुळे प्रियकराविरोधात बलात्काराची बोगस फौजदारी फिर्याद दाखल करणाऱ्या तरुणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दंड सुनावला आहे. पोलीस विकास निधीमध्ये पंचवीस हजार रुपये जमा करा असे आदेश न्यायालयाने तरुणीला दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यात महाराष्ट्र पोलीस विकास निधीमध्ये दंडाची रक्कम जमा करा अन्यथा फिर्याद कायम राहिल, असेही खंडपीठाने सुनावले आहे. पालघरमध्ये नालासोपारा पोलीस ठाण्यात तक्रारदार तरुणीने मार्चमध्ये फिर्याद दाखल केली होती. तिच्या मित्राने नशाखोरी करून तिच्यावर बलात्कार केला असे या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. पोलिसांनी यामध्ये तपास सुरू केला होता. मात्र जुलैमध्ये ही तक्रार रद्द करण्यासाठी तीने उच्च न्यायालयात याचिका केली. तीचे आणि आरोपीचे प्रेमसंबंध आहेत, मात्र घरच्यांना हे नाते मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी तिच्यावर दबाव आणून खोटी तक्रार दाखल करायला भाग पाडले, म्हणून ही तक्रार रद्द करा, असे तीने याचिकेत कबूल केले आहे. हेही वाचा : आईसक्रीमच्या एका पॅकमुळे रेस्टॉरंट मालकाला भरावाच लागणार दोन लाखांचा दंड, वाचा नक्की काय झालेलं सरकारी वकिलांनी याचिकेला विरोध केला होता. पोलिसांनी एवढे दिवस या प्रकरणाचा तपास केला आहे आणि आरोपपत्रही दाखल करणार आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयाने तक्रार रद्द केली तर तक्रारदाराला मोठा दंड करावा, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. न्या आर डी धनुका आणि न्या व्ही जी बिश्त यांच्या खंडपीठाने याबाबत सहमती दिली. संबंधित फिर्याद रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि पंचवीस हजार रुपये दंडही तक्रारदार तरुणीला सुनावला. घरच्यांनी दबाव आणला म्हणून तक्रार केली, हा बचाव मान्य होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ( संकलन - सुमित बागुल ) for filing fake case in the court women court sentenced fine to the women

Web Title: for filing fake case in the court women court sentenced fine to the women